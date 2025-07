À l’occasion de la présentation des nouveaux maillots, Thomas Granger, directeur de la communication de l’ASSE, et un représentant de Hummel ont pris la parole pour évoquer l’histoire que véhicule cette nouvelle tunique. Voici leurs déclarations.

Thomas Granger : « Avec cet équipementier, notre volonté est de raconter des histoires, pas simplement de concevoir des maillots verts. Après le stade puis les sept collines la saison dernière, place cette année à la Cité du Design. J’aimerais remercier la Cité, qui a été un véritable facilitateur dans ce projet, en nous accueillant à bras ouverts.

Je tiens également à saluer notre styliste de l'ASSE, qui possède trois grandes qualités. D’abord, elle est stéphanoise, ensuite elle est extrêmement talentueuse, et enfin, elle est d'une grande humilité, puisqu’elle n’a pas osé monter sur scène. C’est la première fois qu’on lui confie un projet aussi emblématique que le maillot domicile, et nous sommes très fiers de collaborer avec elle.

Je vais maintenant vous parler du motif que vous apercevez à l’arrière-plan. La Cité du Design a produit une riche iconographie, dont Léa – notre styliste – s’est inspirée. Elle a sélectionné cinq lignes iconographiques, chacune racontant un pan de notre histoire :

La rubanerie, qui est un savoir-faire de notre ville ;

La mine (avec chariots, pioche...), symbole de nos valeurs, de notre mentalité, et de notre paysage ;

Le club, avec le stade et le ballon, icône populaire par excellence ;

Les transports, puisque la première bicyclette française est née ici, à Saint-Étienne ;

Enfin, le bâtiment emblématique de la Cité du Design, représenté par son bâtiment iconique.

Et pour finir, petite nouveauté cette saison : les manches blanches. Parce que nous sommes les Verts et Blancs, et ce contraste apporte une belle luminosité au maillot. »

Représentant de Hummel : « Ce maillot, c’est le fruit de 18 mois d’échanges, de discussions, d’essais et de tests. Notre objectif est de créer non seulement une tenue, mais aussi une histoire et un concept, et de transmettre un message fort à travers ce design.

Nous voulons mettre en lumière le territoire, l’histoire et l’identité de la région. Tout cela passe par une planche graphique soignée, car nous avons un profond respect pour ce club et une vraie envie de produire un maillot qui allie tradition – avec le vert –, modernité – à travers les motifs – et audace – avec ces manches blanches.

Notre mission est de réussir la meilleure fusion possible de ces éléments, et de la retranscrire fidèlement dans ce maillot. »