Après un début de saison compliqué, l'ASSE se trouve dans les temps de passage. Sept points en sept matchs. Le chemin sera long, mais les Verts peuvent espérer réussir leur opération maintien. Le climat actuel du club pourrait jouer un rôle important. Une vraie rupture avec les dernières saisons.

La banderole déployée par le Kop Sud ce samedi illustre bien l'atmosphère qui règne du côté du Forez en ce début de saison. "Ensemble pour aller chercher le maintien. Allez les Verts". Pendant une dizaine d'années, tribunes et nombreux supporters étaient fâchés avec la Présidence de l'ASSE. Le torchon avait intégralement pris feu entre les Ultras et les coactionnaires du club ligérien. Banderoles, Manifestations, chants. Un climat particulier qui a duré.

Mariage nouveau à l'ASSE

Enfin racheté après des années d'attente, l'ASSE est passée sous pavillon canadien en juin dernier. Ivan Gazidis a opté pour un discours posé. Si le nouveau Président de l'ASSE se veut ambitieux, il demande du temps :

"Je suis très enthousiaste de travailler à ramener l’ASSE au sommet même si nous avons beaucoup de travail. Ce qui compte pour nous, c’est l’ancrage, l’esprit de famille, les valeurs, l’héritage du club plus que son histoire. Un peu comme Liverpool. Larry Tanenbaum, qui est un passionné de sport, était très enthousiaste quand il a appris que nous avions l’opportunité de racheter l’ASSE. Plus que la performance sportive, c’est cet ancrage, ce sens de la communauté, l’impact sur la ville qui l’a séduit. À Saint-Etienne, il y a la passion, et elle fait écho aux autres équipes que possèdent Larry à Toronto et qui ont un rôle fort dans la cité."

Un discours qui a rapidement été suivi d'échanges avec les groupe de supporters. Les nouveaux dirigeants souhaitent avancer main dans la main avec les tribunes et le Peuple Vert. Tirer dans le même sens pour remettre l'ASSE à sa place. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec la nouvelle Direction. Ces derniers ne souhaitent pas priver l'ASSE d'une de ses grandes forces : son public et sa ferveur. Un dialogue renforcé pour un GG toujours animé ?

Dall'Oglio veut s'appuyer sur le Peuple Vert

Malgré l'humiliation subie à Nice, les échanges sont restés vifs, mais relativement cordiaux entre le club, les joueurs et les ultras. Un rappel des valeurs stéphanoises qui a été apprécié par Olivier Dall'Oglio en conférence de Presse.

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Les échanges avec les supporters ? Sincèrement, je trouve que les entretiens avec les supporters ont été très positifs. Parce qu'en même temps, ils viennent nous faire part de leurs désarrois sur ce coup-là et nous les comprenons. C'est normal. En même temps, ils viennent nous faire passer un message positif. Ils nous disent aussi qu'il ne faut pas que cela se renouvelle, ce qui est logique. Donc, le message qui a été donné, moi, je trouve qu'ils ont été très positifs. OK, nous sommes en colère, OK, nous ne supporterons pas ça deux fois, mais nous sommes avec vous. Quand les joueurs sont rentrés dans les vestiaires, je les entendais parler. Je trouve qu'ils étaient plutôt contents de cet entretien."

Si tout n'est pas rose, le climat semble enfin apaisé. Le Peuple Vert retrouve l'espoir et se dit prêt à faire preuve de patience. La saison sera longue et l'ASSE aura besoin de son douzième homme. Ça tombe bien puisque le nombre d'abonnés est en nette hausse cette saison : 20.307. De quoi illustrer un peu plus l'engouement retrouvé dans un climat relativement apaisé.