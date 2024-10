L'ASSE l'a emporté 3-1 hier contre l'AJ Auxerre. Une performance intéressante qui permet aux stéphanois de dresser un premier bilan positif après sept rencontres. Sur l'Afterfoot de RMC, Walid Acherchour et Damien Perquis ont évoqué le show Davitashvili. Extraits.

"Il y a du mieux" (Damien Perquis après ASSE-AJA)

"Le mieux il commence forcément quand tu es mené 2-0 à la Beaujoire et que tu arrives à revenir avec un point. Si tu prends le début de match de Nantes, tu te dis "Wahou, ça va recommencer, ils vont prendre une pillule". Au final, ils arrivent à ramener un point sans être flamboyant, sans être une grosse équipe. Ce n'est pas le plus bel effectif en ligue 1, c'est un effectif limité aux qualités intrinséques de chaque joueur.

Néanmoins, à Nantes, ils ramènent un point qui est fondé sur le mental des joueurs, sur la prise conscience. J'ai vu une équipe de Saint-Etienne qui avait envie, avec du jeu. Les joueurs avaient envie de faire plaisir à leurs supporters. Malgré le 2-1 où on est plus proche du 2-2, ils arrivent à mettre le 3-1 et peuvent même mettre un quatrième. J'ai trouvé qu'il y a du mieux et il faut gagner ce genre de match, ils l'ont fait !"

"À la réduction du score, tu te dis peut-être qu'Auxerre va faire ce que l'ASSE a fait à Nantes la semaine dernière"

"C'est un match très important. Ils avaient perdu dans leur mini-championnat contre Le Havre en début de saison (0-2). Cela avait fait pas mal de remous car les confrontations directes vont être importantes. Ils ne pouvaient pas se louper aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai regardé le match contre Nantes et sincèrement, le point du nul est miraculeux. Juste avant le penalty de Sissoko sur une erreur de Casteletto, tu as un poteau d'Abline qui doit faire 3-0 et tu es sur le même chemin que Nice.

Ce soir contre Auxerre, tu as une équipe impactancte, qui fait le jeu sur la première heure, le score est mérité. Quand tu regardes le match tu peux même te dire que le score est frustrant car il y a que 2-1 alors qu'ils ont de nombreuses situations comme ce poteau de Davitashvili juste avant le but d'Auxerre. Tu te dis peut-être qu'Auxerre va faire ce que l'ASSE a fait à Nantes la semaine dernière. " ajoute Walid Acherchour après le match entre l'ASSE et l'AJ Auxerre.

Le mea culpa sur Davitashvili

"Je vais faire un mea culpa sur Davitashvili. Je trouvais très très cher de payer 6M d'euros, surtout vu la situation de Bordeaux. Sur les premiers matchs, c'était plutôt Cafaro que je trouvais en forme. Sur les derniers matchs, il devient de plus en plus intéressant. Ce soir, il met 3 buts dans un match important. Il montre que ce prix valait le coup. C'est un joueur différent sur ces matchs-là. Ca donne aussi un peu de répit à Dall'Oglio qui était sur un siège éjectable" conclut Walid Acherchour.