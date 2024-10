L'ASSE s'est imposée ce samedi à l'occasion de la septième journée de Ligue 1. Victoire implacable, au terme d'une rencontre dans laquelle les Verts ont dévoilé un nouveau visage. Christophe Pélissier, coach de l'AJA, a réagi après la défaite des siens.

Deuxième victoire de l'ASSE en Ligue 1

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont réalisé une prestation pleine face à l'AJA. Dès la 14e minute de jeu, Zuriko Davitashvili ouvre le score au terme d'un contre initié par Léo Pétrot. Et si les Verts ont manqué de nombreuses occasions, les Stéphanois sont restés solides face aux assauts auxerrois. "On a été dans l’énergie, dans la gagne", affirmait Olivier Dall'Oglio, malgré un seul but encaissé à la 74' (Blair).

Les Verts ont profité de nombreuses récupérations de balles pour avoir les récents promus dans les transitions. Stratégie payante, puisque Zuriko Davitashvili double la au retour des vestiaires (54'), avant d'inscrire un triplé pour sceller la rencontre (86'). Victoire par deux buts d'écart dans un Geoffroy-Guichard en feu.

"Beaucoup d'erreurs, beaucoup de naïveté"

Le coach de l'AJ Auxerre, Christophe Pélissier, n'a pas caché sa déception après la rencontre. Dominés par les Verts, les auxerrois ont été bien trop inquiétés par l'ASSE pour espérer obtenir un résultat ce samedi. "On a été très mauvais sur la gestion des transitions défensives.", commente le technicien, d'après des propos rapporté par L'Yonne Républicaine. "Il est impossible de faire des résultats à l'extérieur quand on prend trois buts. On a vu beaucoup d'erreurs, beaucoup de naïveté.

Si les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont commencé sur la fin de la rencontre, les remplaçants ont insufflé un nouvel élan à l'équipe. "À 2-1, je pensais que l'on pouvait revenir, on sentait que Saint-Étienne reculait. Il restait encore un quart d'heure. Mais on fait encore une erreur qui scelle le match. (...) À chaud, j'ai du mal à analyser la différence de niveau qu'on est capable d'avoir d'une semaine sur l'autre. On est une équipe qui joue, mais jouer ce n'est pas offrir des cadeaux à l'adversaire. Il va falloir être pragmatique."