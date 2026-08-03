L'ASSE débute son championnat de Ligue 2 ce samedi soir sur la pelouse de Sochaux (20h45). Si Ian Cathro semble avoir trouvé son onze de départ après la victoire contre Venise (4-3), la concurrence entre Kevin Pedro et Joao Ferreira au poste de latéral droit pourrait rapidement devenir l'un des grands dossiers de la saison stéphanoise.

À quelques jours du coup d'envoi de la saison, Ian Cathro a profité de la rencontre de préparation face à Venise pour dessiner les contours de son équipe type. Sauf surprise de dernière minute, le technicien écossais devrait s'appuyer sur une base très proche de celle alignée lors de cette ultime répétition générale avant le déplacement au stade Bonal.

Le staff stéphanois doit néanmoins composer avec plusieurs incertitudes. Ben Old, touché à la cheville, sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. De son côté, Ebenezer Annan a été informé qu'il ne faisait plus partie des plans du club pour cette saison.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Une situation qui oblige l'ASSE à revoir ses plans sur le côté gauche de sa défense.

Kevin Pedro (ASSE) contraint de changer de couloir

En attendant l'arrivée d'un nouveau latéral gauche, Kevin Pedro devrait être installé sur ce côté du terrain. Une adaptation qui témoigne une nouvelle fois de la polyvalence du joueur formé au club.

La saison passée, le Stéphanois né en 2006 s'est imposé comme l'une des grandes révélations de l'effectif. Solide défensivement, capable de se montrer décisif et particulièrement mature malgré son jeune âge, il est rapidement devenu un titulaire incontournable.

Mais cette solution d'urgence ne règle pas tout. Bien au contraire. Car si Kevin Pedro dépanne sur le côté gauche, son poste de prédilection reste celui de défenseur central voire de latéral droit.

Une donnée qui ouvre un nouveau chapitre dans la gestion de l'effectif d'Ian Cathro.

Joao Ferreira veut relancer la concurrence

Face à Kevin Pedro, Joao Ferreira entend bien défendre ses chances. Arrivé avec de solides références, le défenseur portugais a vécu une première saison contrastée sous le maillot stéphanois.

Son exercice a notamment été marqué par une longue indisponibilité après son expulsion contre Boulogne (0-1), lors du dernier match dirigé par Eirik Horneland. Frustré, le joueur s'était blessé à la main après avoir frappé dans un mur. Une fracture qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Au total, Joao Ferreira a disputé 19 rencontres sur 40 possibles, dont 12 en tant que titulaire, pour un total de 1 070 minutes de jeu. Cela représente l'équivalent de douze matches complets sur les quarante disputés par l'ASSE la saison dernière, toutes compétitions confondues.

L'arrivée d'Ian Cathro pourrait toutefois rebattre les cartes. Plus affûté physiquement et visiblement plus en confiance, le Portugais semble déterminé à s'imposer durablement.

Une situation surveillée de près par les dirigeants

Pour le déplacement à Sochaux, la tendance semble claire. Kevin Pedro devrait débuter au poste de latéral gauche tandis que Joao Ferreira occuperait le couloir droit.

Une décision qui offre un répit temporaire au staff stéphanois. Car tôt ou tard, l'arrivée attendue d'un nouveau latéral gauche replacera inévitablement Kevin Pedro dans la lutte pour le poste de latéral droit.

Les deux joueurs ambitionnent d'occuper un rôle majeur cette saison. Une concurrence saine peut tirer un groupe vers le haut. Elle peut aussi générer des frustrations lorsque le temps de jeu diminue.

Conscients de l'enjeu, les dirigeants stéphanois multiplient les échanges avec les joueurs concernés afin d'éviter qu'une tension ne vienne perturber la fin du mercato. La rencontre face à Sochaux ne réglera donc pas définitivement la question. Elle pourrait même n'être qu'un simple sursis avant un choix particulièrement délicat pour Ian Cathro.