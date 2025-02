L'ASSE a une nouvelle fois été humiliée. Après Brest (4-0), Nice (8-0), Rennes (5-0) ou encore Marseille en Coupe de France (0-4), les Verts ont encore plongé, cette fois-ci au Vélodrome (défaite 5-1). Dans ce marasme, Eirik Horneland n'a pas fait appel à son attaquant Ibrahim Sissoko.

Le 22 décembre dernier, Eirik Horneland voyait pour la première fois le numéro 9 malien sous le maillot Vert. Présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard pendant que Laurent Huard assurait l'intérim sur le banc contre l'OM, le coach norvégien avait alors pu observer l'expulsion de Sissoko dès la 21ème minute de jeu...

Sissoko n'a pas les faveurs d'Horneland ?

Depuis ce carton rouge en Coupe de France, Sissoko n'a rejoué que la semaine dernière, face au Stade Rennais. L'attaquant aux 13 buts la saison dernière avait en effet été suspendu pour cinq matchs fermes après son mauvais geste sur Balerdi. Entré à cinq minutes de la fin alors que Djylian N'Guessan (16 ans, attaquant lui aussi) était déjà sur le terrain depuis dix minutes, il n'avait évidemment pas pu empêcher la défaite face aux hommes d'Habib Beye (0-2).

Mais le problème semble aller au-delà d'une suspension pour Sissoko. En interne, son profil n'est pas jugé compatible avec les principes de jeu actuels. Horneland apprécie Stassin et ses courses, sa capacité à combiner, sons sens du but. Ibrahim Sissoko, davantage limité techniquement, ne semble en revanche pas vraiment avoir les faveurs du coach. En témoigne le fait qu'il soit resté sur le banc ce soir face à Marseille, malgré la déroute. Seule cartouche offensive avec Miladinovic, pas entré en jeu non plus, et Cardona, le buteur de 29 ans n'a pas fait son apparition dans une équipe qui a pourtant manqué de solutions.

Reste à savoir si les choses pourraient évoluer pour lui dans les prochaines semaines. Seul devant ou bien associé à Stassin, Sissoko pourrait tout de même être utile à l'ASSE sur certaines fins de match.