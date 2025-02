Ce samedi, l'ASSE se déplaçait à Marseille pour y affronter le dauphin de la Ligue 1. Moins séduisants depuis quelques matchs, la bande à Horneland fait face à ses lacunes. Une victoire était la bienvenue mais les Verts se sont inclinés (5-1). Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

C’est une affiche habituelle en Ligue 1. OM-ASSE, deux clubs qui font partie des plus beaux palmarès de l’hexagone. C’est la troisième fois cette saison que ces deux équipes s’affrontent. Bilan 2 victoires pour les Olympiens. 0-2 en championnat puis 0-4 en Coupe de France. L’ASSE va malgré tout essayer de gêner leurs adversaires ce samedi après-midi.

Marseille croit ouvrir le score

L'Olympique de Marseille se montre dangereux dès les premières minutes. Et les Phocéens croient ouvrir le score à la treizième minute de jeu, en vain.

Les Verts souffrent. Et Amine Gouiri va se montrer très en jambe ce samedi. À la 27ème, il récupère un ballon haut et frappe en pleine lucarne. Bouchouari va essayer de répondre, mais butte sur Rulli. L’OM est plus fort et rentre aux vestiaires avec l’avantage au score.

Une deuxième mi-temps catastrophique

Les hommes de De Zerbi vont accélérer en seconde. Nadé fait une main. Penalty à venir…Greenwood s’en charge et transforme. 2-0 à la 49ème.

Moins de dix minutes plus tard, Murillo va inscrire le 3-0. Gouiri, encore lui, va assommer les Verts d’un quatrième but à la 60ème. Adrien Rabiot va participer à la fête. Il ajoute un cinquième et dernier but pour l’OM.

L’ASSE va réduire l’écart. Léo Pétrot va toucher la barre, mais Lucas Stassin va venir conclure une superbe accélération d’Irvin Cardona à la 79ème. Les hommes du Forez perdent 5-1 et sombrent au fil des semaines...

Les tops de l’ASSE

L’éclair de Cardona

C’est bien la seule chose à retenir de ce match. Arrivé au mercato hivernal, Irvin Cardona a su se montrer décisif pour son troisième match avec les Verts cette saison. Auteur d’une superbe accélération, il a éliminé Dedić latéral gauche marseillais, avant de centrer pour Stassin qui a inscrit le seul et unique but stéphanois de la rencontre. Son quatrième à titre personnel.

Les flops de l’ASSE

Le naufrage défensif

L’addition est lourde. Le secteur défensif des Verts a été en grande difficulté face à un OM qui a su se montrer dangereux aux moindres ballons mis dans la surface de réparation adverse. Et ce chiffre n’arrange pas les choses. Avec 5 buts encaissés, l’ASSE a le triste total de 50 buts concédés depuis le début du championnat et ainsi le pire bilan de la Ligue 1. Beaucoup trop, pour une équipe qui souhaite jouer le maintien.

Une prestation inquiétante

Dans le contenu comme dans les attitudes sur le terrain, ce match est clairement à oublier. Les hommes d’Horneland ont été complètement dépassés. Et se sont montrés très friables sur la pelouse. Il va falloir se rattraper impérativement samedi prochain à 19 heures contre Angers.

Quentin Verchère