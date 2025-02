À l'issue de la rencontre entre l'OM et l'ASSE (5-1), Roberto De Zerbi (OM) et Eirik Horneland (ASSE) se sont exprimés au micro de beIN Sports afin de partager leurs impressions suite à la défaite stéphanoise !

Roberto De Zerbi (Entraîneur de l'OM) : "Je pense qu'on a fait un très bon match. Tout a semblé facile. Avant le match, on ne voyait pas les choses comme ça. On savait qu'ils avaient fait un bon match à Paris et aussi à l'extérieur contre des équipes importantes. Donc, pour gagner, il fallait bien jouer. C'est dommage pour le but que nous avons encaissé, ça fait un peu tache sur le match, mais je suis très content. C'était quand même une belle journée de fête, je pense, pour les supporters de l'Olympique de Marseille, malgré ce but encaissé."

Roberto De Zerbi : "Il faut marquer et tuer le match tout de suite si on en a la possibilité"

On s'est améliorés à tous les niveaux. Derek Cornelius est en train de devenir un joueur très important. Dommage pour son avertissement, il ne jouera pas contre Nantes.

Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont fait un super travail avec le recrutement de quatre joueurs essentiels pour nous : Bennacer, Gouiri, Dedić et Luiz Felipe. Quatre grands joueurs. On s'améliore, on devient très forts. Pour jouer dans ce stade, il faut livrer des matchs comme celui-ci.

Le jeu ? Le plus important, c'est de cadrer nos tirs. En première période, on a très bien joué. À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs de mettre un peu plus de mordant, d’être plus tranchants pour tuer le match. On jouait très bien, mais… Quand on regarde dans le miroir, on se dit qu'on est beaux. Le foot, c'est du divertissement, bien sûr. Les supporters doivent s'amuser, nous aussi. Mais quand on a des occasions comme aujourd'hui, il faut avoir faim, il faut marquer et tuer le match tout de suite si on en a la possibilité."

Eirik Horneland (ASSE) : "On ne peut pas encaisser autant de buts"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "C'est une très bonne journée pour Marseille. On s'est dépassés tout au long de la course. C'est comme si on se mettait une corde autour du cou et qu'elle se resserrait toujours un peu plus. Ils ont toujours trouvé le bon joueur sur leurs relances. Ils étaient efficaces en pressing, et c'était difficile de sortir de leur pression. On était obligés de rester dans notre camp, donc c'était très compliqué ce soir.

Faut-il changer quelque chose pour être plus défensif au prochain match ? Oui, il faut être mieux, être meilleur en tout cas. Aujourd'hui, c'était très difficile. Ils sont vraiment très, très bons. C'est compliqué d'entrer dans un match contre eux. Et on ne peut pas encaisser autant de buts, donc il faut régler ça."