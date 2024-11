Passé par l'ASSE pendant un peu plus d'un an, Yvann Neyou évolue désormais du côté de l'Espagne avec le CD Leganés. Promu en Liga cette saison, le milieu de terrain de 27 ans performe sous ses nouvelles couleurs. L'ancien stéphanois est revenu sur son actualité dans l'After Foot d'RMC.

Une adaptation rude à l'élite

Après une saison 2022-2023 en dent de prometteuse, Yvann Neyou s'engage définitivement avec le CD Leganés en août 2023. Sous contrat jusqu'à juin 2025, le milieu de terrain monte en puissance et a contribué à la promotion du club espagnol dans l'élite.

Yvann Neyou : "S’adapter à la Liga demande vigilance et travail. Le niveau est exigeant, et la moindre erreur se paie cher. Mais ce défi est passionnant. Ce qui me motive, ce n’est pas tant les adversaires que la continuité et le plaisir de jouer match après match."

L'ancien de l'ASSE se plaît en Espagne

Yvann Neyou : "Je suis vraiment épanoui ici, à Leganés. Ça fait maintenant deux ans que je suis en Espagne et j’entame ma troisième saison. J’apprécie énormément cette vie et ce club.

Le football espagnol m’a séduit dès le départ : c’est un jeu qui correspond à mon style, où les qualités techniques et l’intelligence de jeu sont prioritaires par rapport au physique. C’est vraiment l’environnement idéal pour moi. [...] À Leganés, le club est humble et authentique. Tout le monde, des joueurs aux supporters, connaît les forces et les limites du club. L’ambiance est conviviale, même dans les moments difficiles. Par exemple, lors de ma première saison où les choses étaient compliquées, je n’ai jamais ressenti d’animosité de la part des supporters."

Neyou se concentre sur l'avenir

Yvann Neyou semblait débarquer de nulle part. Mais le milieu de terrain a rapidement éclaboussé les supporters par son talent. Pourtant, le camerounais n'a disputé que deux rencontres de Ligue 2 sous la tunique Verte.

Yvann Neyou : "Mon avenir ? Je ne me suis pas encore posé la question, je ne sais pas vraiment… Je suis concentré sur ma saison actuelle et je m’appuie sur mes expériences passées. Je ne ferme aucune porte pour l'instant. On apprend de partout. Amorim, je l'ai eu à Braga.

Des entraîneurs comme Ruben Amorim, désormais coach de Manchester United ou Bastien Tambouret (AJA) m’ont énormément appris. Ils m’ont encouragé à jouer avec audace et à m’exprimer pleinement sur le terrain. Pour moi, le football reste avant tout un jeu, un moyen de m’amuser et de m’épanouir."