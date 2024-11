Ce samedi 16 novembre 2024, Stéphane Diarra a retrouvé les terrains lors du match de Coupe de France opposant son club, le FC Lorient, à Ruffiac Malestroit 56, une modeste équipe de Régional 2. Un retour symbolique, dix mois après une lourde blessure au genou qui avait mis un terme prématuré à son prêt du côté de l’ASSE. Un prêt qui, malgré les espoirs initiaux, restera comme un échec cuisant dans l'histoire récente des Verts.

L’arrivée de Stéphane Diarra à l’ASSE, au début de la saison 2023-2024, avait pourtant suscité de grandes attentes. L’ailier ivoirien de 25 ans, prêté par Lorient, était censé apporter vitesse, percussion et créativité à une équipe stéphanoise en quête de montée en Ligue 1. Malheureusement, ces promesses ne se sont jamais concrétisées. En 11 apparitions sous le maillot vert, dont 8 titularisations, Diarra n’a ni marqué de but, ni délivré de passe décisive. Une feuille de statistiques vierge qui reflète l’impuissance offensive et l’absence d’impact d’un joueur en mal de confiance.

Stéphane Diarra, le retour d’un flop de l'ASSE

La suite de son passage dans le Forez a été encore plus sombre. Victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier 2024, Stéphane Diarra a dû quitter les terrains pour une longue période de convalescence. Cette blessure a non seulement mis fin à son prêt, mais elle a également marqué la fin d’une aventure qui n’avait jamais réellement démarré. À Saint-Étienne, le joueur a laissé le souvenir d’un potentiel inexploité et d’une déception à la hauteur des espoirs placés en lui.

Dix mois après ce coup dur, Stéphane Diarra a donc retrouvé la compétition ce samedi, débutant sur le banc face à Ruffiac Malestroit. Ce match, disputé face à un adversaire évoluant cinq divisions en dessous des Merlus, a permis à l’ailier de renouer doucement avec les sensations du haut niveau. Si cette rencontre face à un club amateur n’offre pas de véritable baromètre quant à son niveau actuel, elle représente néanmoins un premier pas vers une nouvelle étape de sa carrière.

Pour l’ASSE, ce prêt restera un échec de plus dans une série de paris manqués sur des joueurs censés relancer leur carrière sous le maillot vert. Quant à Stéphane Diarra, l’avenir nous dira s’il parviendra enfin à réaliser les promesses d’un talent encore largement en suspens.