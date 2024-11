Claude Puel s'est livré sur l'un de ses chouchous Yvan Neyou pour Footmercato. Il regrette la suite de son aventure stéphanoise après son licenciement. Selon lui, l'ASSE n'a pas mis tous les ingrédients pour le faire performer. Extraits.

En deux saisons sous le maillot de l'ASSE, Yvan Neyou aura porté le maillot à 49 reprises. Après une première saison bluffante avec Claude Puel, la seconde fut plus délicate !

"Des joueurs comme Yvan vous font aimer le foot" (Puel sur Yvan Neyou)

"Notre rencontre résulte d’une histoire particulière. Yvan est passé à côté des circuits, je connaissais son représentant quand il était en équipe réserve de Braga. On m’a montré des images et je l’ai trouvé intéressant avec de grosses qualités. Si vous aimez le jeu, des joueurs comme Yvan vous font aimer le foot, et pas simplement des joueurs physiques, trop privilégiés aujourd’hui. La finale de Coupe de France a été le match déclic, il a été extraordinaire et bluffant car personne ne connaissait vraiment son niveau. Je l’ai fait entrer à 10 contre 11, et il a joué avec personnalité, a remis l’équipe dans le bon sens, a même mis un petit pont à Neymar.

"Il a le talent pour rejoindre un plus grand club"

Je trouve dommage que l’ASSE, après mon départ, n’ait pas cru en lui vu le niveau qu’il affichait. Il formait une belle doublette avec Mahdi Camara, aujourd’hui à Brest. Des meilleurs amis dans la vie de tous les jours, et des joueurs sur lesquels Saint-Étienne n’a pas compté, et quand on voit leur niveau aujourd’hui, c’est dommage. Il n’y a aucun problème de le voir réussir, je ne suis pas du tout surpris. À l’intersaison, il y avait des clubs de Liga sur lui. Il a le talent pour rejoindre un plus grand club. Yvan est un joueur talentueux, un grand joueur."