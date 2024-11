Comme chaque lundi, le Sainté Night Club s'est réuni. Nolan Roux, ancien buteur de Ligue 1 et Sylvain (Peuple Vert) ont commenté le premier tiers du championnat de l'ASSE tout en se projetant sur l'avenir. Extrait.

Les Verts perdent leur meilleur défenseur

Sylvain (Peuple Vert) : "En défense ? Ce sera soit Abdelhamid, soit Pétrot, de toute façon. Je ne sais pas, mais avec le retour de Cornud, ce sera probablement Abdelhamid ou Pétrot. La blessure de Nadé, pour moi, c’est un vrai problème, parce que c’est notre meilleur défenseur. Quand il joue, ça change beaucoup de choses, notamment sur l’impact des performances d’Abdelhamid Batubinsika. Je trouve qu’Abdelhamid est un tout autre joueur quand il est accompagné de Nadé.

Évidemment, cela s’explique par les automatismes qu’ils ont développés depuis la saison dernière, mais aussi par leur complémentarité. Il y a quelque chose entre eux qui les rend meilleurs ensemble. Maintenant, j’espère qu’on aura une bonne surprise pendant les quatre prochains matchs.

Je souhaite qu’Abdelhamid retrouve un certain rythme de croisière, même si honnêtement, j’ai des doutes. Ce serait le bon moment pour lui de sortir de l’ombre et de prouver qu’il peut être une option crédible. Ainsi, lors du mercato hivernal, le poste de défenseur central ne serait pas forcément une priorité. On pourrait se dire : « Écoute, Abdelhamid, sur quelques matchs, il peut faire le boulot »."

L'ASSE doit pouvoir s'appuyer sur sa défense

Nolan Roux (Ex-ASSE) : "Quand on joue le maintien, en tant qu’ancien joueur, on a envie d’avoir une défense solide. Même si parfois l’équipe adverse multiplie les assauts, on veut des gars qui tiennent la route, des joueurs qui rassurent. On n’a pas envie de se dire : « S’il y a un centre, on prend un but ». Parce que ça, ça crée une psychose, la peur de prendre un but à chaque attaque adverse.

C’est vrai qu’une défense costaude, c’est essentiel, que ce soit pour jouer le maintien ou viser la montée. Les deux se rejoignent sur ce point. Mais je me souviens que, quand je suis passé par des clubs où il fallait se battre pour ne pas descendre, il arrivait parfois qu’un joueur clé de la défense soit suspendu ou blessé. Et là, on se retrouve avec quelqu’un qui n’était pas prévu pour jouer.

Dans ces moments-là, à chaque attaque, on serre un peu les dents, on ferme les yeux en espérant ne pas encaisser. Et c’est terrible, parce qu’on joue avec cette peur permanente, ce manque de sérénité. Une défense fiable, c’est vraiment la base pour aborder ces situations avec plus de confiance."

Roux parle d'Abdel