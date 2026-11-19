Trois mois après les premiers enseignements de la préparation estivale, la hiérarchie de l’ASSE féminine s’est considérablement précisée. Entre joueuses devenues incontournables, concurrence toujours ouverte et changements de statut, les choix de Yannick Chandioux ont évolué. Retour sur les principales tendances d’un effectif qui domine aujourd’hui la Seconde Ligue.

Le 25 août dernier, nous dressions un premier état des lieux de la hiérarchie stéphanoise. Après quatre rencontres amicales et un succès contre Roubaix en Coupe LFFP, plusieurs tendances se dégageaient. Mais rien n’était encore figé.

Depuis, les Vertes ont disputé huit journées de championnat. Avec vingt points et six victoires consécutives, elles occupent la première place. Une réussite qui s’accompagne de choix de plus en plus affirmés.

Viñoly renverse la hiérarchie, une charnière s’impose !

C’est probablement le changement le plus marquant. En août, Emma Templier semblait avoir pris un léger avantage sur Ithaisa Viñoly. Titularisée contre Roubaix, la Française avait bénéficié de la confiance de Chandioux pour lancer la saison officielle.

Trois mois plus tard, la tendance s’est complètement inversée. L’Espagnole enchaîne les titularisations et multiplie les interventions décisives. À Lille, ses parades ont notamment permis aux Vertes d’arracher la victoire (0-1). Comme nous l’évoquions dans notre analyse de cette concurrence, Viñoly semble désormais avoir pris une sérieuse longueur d’avance.

Devant elle, les premières impressions estivales se sont confirmées. Ninon Blanchard et Mathilde Kack forment aujourd’hui la charnière de référence. Associées à six reprises en championnat, elles n’ont encaissé que deux buts ensemble. Une solidité récemment détaillée dans notre article consacré à leur association. Agathe Felden conserve toutefois une place dans la rotation.

Sur les côtés, la situation reste plus mouvante. Pauline Sierra, Roxane Couasnon, Louna Belhout-Achi et Céleste Delcroix alternent selon les rencontres. Une concurrence qui permet à Chandioux d’adapter ses couloirs aux besoins du moment.

Un milieu stabilisé, mais une place toujours disputée

C’était déjà l’un des secteurs les plus solides durant la préparation. Le duo Faustine Bataillard-Héloïse Mansuy s’est depuis imposé comme un repère essentiel du 4-2-3-1. Les deux joueuses offrent un équilibre précieux. Bataillard apporte son activité et sa capacité à récupérer les ballons, tandis que Mansuy assure la couverture défensive. Cette dernière s’est également montrée décisive à Lille, en inscrivant le but de la victoire.

En revanche, la hiérarchie a évolué un cran plus haut. Rachel Corboz, longtemps privilégiée dans le rôle de meneuse, doit désormais composer avec davantage de concurrence. Lorna Chicha Douvier lui a notamment été préférée à Lille. Une semaine plus tard, c’est Sarah Cambot qui occupait cette position contre Nice.

La capitaine retrouve ainsi progressivement le poste imaginé pour elle durant l’été. Sa qualité technique et sa vision du jeu en font une solution particulièrement intéressante derrière l’attaquante.

Isgrig incontournable, une attaque encore en mouvement !

Offensivement, Tyler Isgrig confirme toutes les promesses entrevues en août. Déjà décisive contre Roubaix, l’Américaine s’est imposée comme l’une des principales armes stéphanoises. Buteuse contre Auxerre, puis à nouveau face à Nice, elle semble aujourd’hui difficile à déloger. Sa polyvalence lui permet également d’évoluer sur plusieurs positions.

À ses côtés, Inna Hlushchenko conserve une influence importante. L’Ukrainienne s’est notamment illustrée face à Auxerre, avec un but et une passe décisive. Mais sa place n’est pas garantie : Jana Žufánková lui a été préférée contre Nice.

La concurrence reste également ouverte dans l’axe. Après plusieurs semaines de rotation, Dona Scannapieco a retrouvé une titularisation face aux Niçoises. Hanna’a Chamsoudine offre une solution supplémentaire, tandis que Jalia Chabourine complète les possibilités offensives. Une richesse que nous avions déjà soulignée dans notre analyse sur la profondeur de l’effectif.

Une ossature affirmée, sans onze totalement figé

Trois mois après les premiers essais, une véritable colonne vertébrale s’est dégagée. Viñoly, Blanchard, Kack, Bataillard, Mansuy et Isgrig constituent désormais des repères importants.

Mais Chandioux refuse de figer définitivement sa hiérarchie. Après Nice, il rappelait justement sa volonté « d’impliquer l’ensemble de son groupe« . Avec plusieurs échéances de coupe avant le retour du championnat, cette concurrence devrait encore offrir des opportunités. Car si certaines places semblent désormais acquises, les Vertes doivent aussi leur réussite à un effectif où personne ne peut se reposer sur ses acquis.