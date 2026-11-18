Six matchs ensemble, seulement deux buts encaissés et quatre rencontres sans concéder la moindre réalisation. Depuis le début de saison, Ninon Blanchard et Mathilde Kack se sont imposées comme les piliers de la défense stéphanoise. Deux recrues estivales, deux parcours différents, mais une association particulièrement efficace. Alors que l’ASSE domine la Seconde Ligue, Yannick Chandioux semble avoir trouvé sa charnière de référence.

Les compositions changent, les couloirs évoluent, mais deux noms reviennent presque systématiquement dans l’axe. Ninon Blanchard et Mathilde Kack forment désormais un duo essentiel à la réussite des Amazones.

Une association qui n’avait pourtant rien d’évident cet été. Après une profonde reconstruction de l’effectif, Chandioux devait notamment rebâtir sa défense. Trois mois plus tard, les résultats commencent à lui donner raison.

Blanchard, un retour aux sources devenu essentiel

Pour Ninon Blanchard, cette saison possède une saveur particulière. Formée à l’ASSE, la Stéphanoise avait quitté son club de cœur en 2024 pour rejoindre Marseille. Deux années enrichissantes, marquées par une montée en Première Ligue et vingt apparitions dans l’élite la saison dernière. Mais cet été, l’appel du Forez a été plus fort.

Dès son retour, Chandioux avait souligné ses qualités : une défenseure capable de relancer proprement, solide dans les duels et connaissant parfaitement la Seconde Ligue. Des caractéristiques rapidement confirmées sur le terrain. Titulaire lors des huit premières rencontres de championnat, Blanchard s’est installée comme un repère de la défense stéphanoise.

Et son histoire continue de s’écrire. Face à Lille, le 8 novembre, elle a disputé son 100e match sous les couleurs de l’ASSE. Un cap symbolique pour celle qui avait découvert l’élite avec les Vertes en 2017. Son influence dépasse d’ailleurs le travail défensif. Face à Nice, elle a bien failli doubler la mise sur corner, mais sa tête a heurté la barre transversale.

Kack, une expérience précieuse dans l’axe

À ses côtés, Mathilde Kack s’est également rendue indispensable. Arrivée du Stade de Reims en juillet, l’internationale camerounaise possédait déjà un solide bagage. Avec 34 apparitions en Première Ligue et une expérience du capitanat rémois, la défenseure de 26 ans connaissait les exigences du haut niveau.

Chandioux avait d’ailleurs identifié son profil dès son recrutement. Il recherchait une joueuse capable de s’imposer dans les duels, notamment aériens, mais aussi d’apporter du leadership.

Après plusieurs essais durant la préparation, Kack a rapidement pris l’avantage dans la hiérarchie. Déjà associée à Blanchard lors du premier match officiel contre Roubaix, elle a ensuite alterné avec Agathe Felden.

Mais depuis la réception de Metz, le 17 octobre, les deux défenseures ne se quittent plus en championnat. Face aux Messines, Kack avait notamment brillé par son placement et ses interventions sur les offensives en profondeur. Une prestation qui avait contribué à la victoire maîtrisée des Vertes (2-0).

Une association qui fait parler les chiffres !

Le bilan est particulièrement révélateur. Sur les huit premières journées disputées par l’ASSE, Blanchard et Kack ont été titularisées ensemble à six reprises. Résultat : quatre clean sheets, notamment contre Metz, Auxerre, Lille et Nice. Seulement deux buts encaissés lors de ces six rencontres.

Une solidité qui participe directement à l’excellente dynamique stéphanoise. Avec trois buts concédés en huit matchs de championnat, l’ASSE possède la meilleure défense de Seconde Ligue, à égalité avec Roubaix. Cette réussite reste évidemment collective. Comme nous l’évoquions récemment, Ithaisa Viñoly multiplie également les interventions décisives. Devant la charnière, le duo Bataillard-Mansuy contribue à protéger l’axe.

Pour autant, les choix répétés de Chandioux témoignent d’une confiance grandissante. Alors que les latérales alternent régulièrement, Blanchard et Kack semblent désormais difficilement délogeables.

Agathe Felden conserve néanmoins une place dans la rotation. Buteuse à Bourges, la jeune défenseure a déjà démontré qu’elle pouvait répondre présente.

Mais avec vingt points en huit rencontres et six victoires consécutives, les Vertes tiennent aujourd’hui un équilibre précieux. Et derrière les exploits de Viñoly, une certitude semble se dessiner. Blanchard et Kack sont devenues les gardiennes de l’équilibre stéphanois.