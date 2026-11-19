À quelques jours de se déplacer sur la pelouse de Reims, l’ASSE récupère des forces vives mais doit composer avec un nouveau pépin physique. Entre les retours notables de la trêve internationale, la reprise progressive de Tamar Svetlin et une nouvelle blessure en Coupe de France, le point complet sur le groupe stéphanois.

Le championnat reprend ses droits et l’effectif stéphanois se remet progressivement en mouvement. Si la fin de la trêve internationale offre plus de munitions au staff technique avec le retour des différents joueurs partis en sélection, l’infirmerie de l’ASSE a connu quelques mouvements lors de cette dernière semaine.

Eymard et Svetlin de retour à l’entraînement, la surprise du chef attendue

La bonne nouvelle de la semaine vient de deux blessés de longue date. Paul Eymard et Tamar Svetlin ont tous deux pris part aux séances d’entraînement avec le groupe de l’ASSE au cours des derniers jours.

Si le premier voit le bout du tunnel après ses récentes alertes, le cas du Slovène pose la question d’un retour à la compétition. Est-il apte à postuler pour une place dans le groupe dès ce week-end ? La réponse définitive était attendue lors du point presse de Ian Cathro.

Lamine Sonko à l’infirmerie, Larsonneur toujours forfait

En revanche, l’ASSE a enregistré un nouveau blessé le week-end dernier face à Rumilly Vallières. Touché lors de la dernière rencontre disputée en Coupe, Lamine Sonko vient grossir les rangs de l’infirmerie stéphanoise et manquera à l’appel pour cette échéance.

Dans les buts, la situation reste la même depuis presque un mois et demi. Gautier Larsonneur n’est pas encore en mesure de reprendre sa place et demeure forfait pour ce déplacement, Mamour Ndiaye va donc retrouver les cages des Verts après son retour de sélection.

Les mots du coach de l’ASSE

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Tamar Svetlin est prêt pour être avec nous. Si tout va bien demain, il sera du déplacement à Reims. Ça suit son cours positivement pour Gautier Larsonneur, comme pour Elyes Dhaoui qui devrait être de retour d’ici deux semaines. Lassana Traoré va bien et est désormais prêt à retrouver du temps de jeu avec le groupe Réserve. »