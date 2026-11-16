Sixième victoire consécutive et première place confortée en Seconde Ligue. Après le succès de l’ASSE face à Nice (1-0), Yannick Chandioux a salué la réaction de ses joueuses. Mais malgré une rencontre largement maîtrisée, le technicien stéphanois regrette le manque d’efficacité de son équipe. Il insiste également sur l’importance d’impliquer l’ensemble de son effectif dans cette belle dynamique.

Même score, mais deux scénarios bien différents. Une semaine après leur victoire arrachée à Lille (0-1), les Stéphanoises ont retrouvé leur maîtrise face à Nice. Cette fois, les Vertes ont multiplié les occasions et imposé leur rythme. Mais malgré une domination presque constante, seul Tyler Isgrig est parvenue à trouver le chemin des filets.

Une prestation qui laisse donc un sentiment contrasté à Yannick Chandioux.

Une réaction appréciée, mais beaucoup de regrets !

Après avoir reconnu un « petit hold-up » face au LOSC, le technicien attendait une réaction de ses joueuses. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont répondu présentes !

Dès les premières minutes, les Amazones ont pris le contrôle des opérations. Sarah Cambot s’est montrée particulièrement inspirée, délivrant notamment le centre décisif pour Tyler Isgrig (15e).

Mais derrière cette entame réussie, les occasions manquées se sont accumulées. Jana Žufánková, Héloïse Mansuy et Dona Scannapieco ont notamment échoué à faire le break. Après la pause, les Stéphanoises ont même touché les montants à deux reprises.

Dans ses déclarations d’après-match, Chandioux se félicite de cette réaction collective. Il regrette toutefois une efficacité insuffisante. L’entraîneur évoque près de vingt occasions et plus de dix corners obtenus. Un volume offensif considérable, qui aurait dû permettre aux Vertes de se mettre à l’abri.

Car malgré leur domination, les Stéphanoises sont restées sous la menace d’une égalisation jusqu’au coup de sifflet final.

Chandioux veut impliquer tout son groupe !

Au-delà du manque de réalisme, l’entraîneur stéphanois a également tenu à souligner la dynamique collective. « J’essaie d’impliquer l’ensemble de mon groupe », explique-t-il, avant de rappeler que chaque joueuse doit pouvoir saisir sa chance.

Une volonté qui se traduit directement dans ses compositions. Face à Nice, Yannick Chandioux a notamment relancé Dona Scannapieco dans le onze de départ. L’attaquante n’avait plus été titularisée depuis le 21 octobre, contre Le Mans en Coupe LFFP. Même logique pour Jana Žufánková, préférée à Inna Hlushchenko sur le côté droit. En défense, Pauline Sierra et Roxane Couasnon ont retrouvé une place de titulaire.

Des changements qui témoignent de la concurrence instaurée depuis le début de saison. Comme nous l’évoquions déjà après la victoire face à Nantes, Chandioux dispose de nombreuses solutions.

Et cette gestion ne concerne pas uniquement les titulaires. Face aux Niçoises, Hlushchenko, Hanna’a Chamsoudine et Louna Belhout-Achi ont notamment été sollicitées en seconde période.

Dans un effectif largement renouvelé cet été, maintenir cette implication constitue un enjeu important. D’autant que les Vertes devront bientôt jongler entre plusieurs compétitions.

Une série impressionnante, mais des exigences intactes

Avec vingt points en huit rencontres, l’ASSE poursuit son parcours sans faute depuis ses deux nuls inauguraux. Six victoires consécutives, seulement trois buts encaissés et une première place solidement défendue.

Mais Chandioux refuse de s’en contenter. Si les résultats récompensent le travail collectif, le technicien sait que son équipe devra encore progresser dans la finition.

La prochaine échéance arrivera le 22 novembre à Guéret, pour l’entrée en Coupe de France. Une nouvelle occasion de faire tourner l’effectif et de maintenir tout le groupe concerné.

Car la réussite des Amazones ne dépendra pas seulement de leurs onze titulaires. Dans une saison aussi longue, Chandioux entend bien avoir besoin de tout le monde.

Source : ASSE.