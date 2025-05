À l’issue de la rencontre face à Toulouse (2-3), ce samedi soir, Eirik Horneland s’est présenté devant les médias présents au Stade Geoffroy Guichard. Voici ses mots retranscrits par Ici Saint-Etienne.

Eirik Horneland : "Je prends l’entière responsabilité de ce rendez-vous manqué. On a commencé la première période de manière positive pendant les cinq premières minutes, puis on concède ce but beaucoup trop facilement. Ensuite, on a manqué d’énergie. Je ne saurais pas dire si c’était mental ou physique. On a beaucoup souffert, on n’a pas assez créé, on n’a pas réussi à suffisamment contester nos adversaires. C’était trop facile de nous passer, de prendre la profondeur dans notre dos.

Collectivement, je pense qu’on a manqué de qualité et qu’on a eu du mal à bien se positionner. Le but de Florian Tardieu nous a redonné de l’espoir. Il nous a rappelé d’autres rencontres où l’on avait su revenir après avoir été menés. Mais, sur l’ensemble de la première période, on n’a pas été assez bons."

Horneland : "Mon avenir ? La question arrive tôt"

"À la pause, on a essayé de redonner confiance aux joueurs pour qu’ils reviennent avec plus d’énergie et de qualité. Mais c’est précisément ce qui nous a manqué aussi en seconde période. Nos lignes étaient trop espacées, on ne s’est pas créé assez d’opportunités, et on a trop concédé. Dans l’ensemble, c’était un petit match, on n’a pas été au niveau.

Je pense que ce match reflète un peu notre saison : on a manqué de constance, de stabilité, de qualité. On a montré de bonnes choses par moments, mais jamais de manière continue. On n’a pas gagné deux matchs d’affilée cette saison, et ça dit beaucoup.

Mon avenir ? La question arrive tôt, on vient d’enregistrer cette relégation. Ce n’est pas ce que j’espérais en arrivant en janvier. Je voulais donner de l’énergie à cette équipe, construire un style de jeu, développer des joueurs. On a réussi à le faire par moments, il y a eu une certaine progression. Mais ce n’a pas été assez consistant sur la durée. C’était mon challenge, et je prends l’entière responsabilité de cette relégation."

"Je suis resté sur le terrain jusqu’à ce que le stade soit vide"

"Avec un peu de recul, là où l’on peut tirer quelques satisfactions, c’est sur notre capacité à marquer des buts. En revanche, on en a concédé beaucoup trop tout au long de la saison. C’était le plus gros défi, et c’est là où on a eu le plus de mal. On analysera cela.

Je pense aussi à certaines rencontres, contre Nantes, Angers, Le Havre, Auxerre, où l’on n’a pas pris les points que l’on aurait dû prendre.

J’avais la consigne de ne pas m’approcher des tribunes. Sinon, je l’aurais fait. Je suis resté sur le terrain jusqu’à ce que le stade soit vide.

Une responsabilité des dirigeants ? Non, on aurait pu faire mieux avec cette équipe. On aurait pu faire basculer certaines des rencontres évoquées précédemment. C’est pour cela que je prends l’entière responsabilité.

Je pense que l’on peut être optimiste pour l’avenir. Le propriétaire a des moyens financiers et l’ambition de ramener le club en Europe à moyen terme. C’était une année de transition, la volonté était de construire, de bâtir une nouvelle équipe, et ce sont des choses qui prennent du temps. Mais je suis convaincu à 100 % que cette équipe va s’améliorer à l’avenir."