À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Toulouse (2-3), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de cette 34ème et dernière journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. L'ASSE n'a pas réussi l'exploit de se maintenir. La déception est toutefois atténuée par la défaite surprise de Strasbourg face au Havre.

Frank Magri (Joueur de Toulouse) : "On voulait être sérieux jusqu'au bout, parce que la Ligue 1 reste un championnat très compétitif. On ne voulait surtout pas « donner » ce match, on tenait vraiment à livrer une prestation solide. Même si on devait perdre, c’était que l’adversaire aurait été meilleur que nous. On a fait un match sérieux, et on aurait même pu alourdir un peu plus le score. Mais l’essentiel, c’est qu’on a fait le boulot et qu’on a gagné pour ce dernier match. C’est ce qu’on voulait, donc on est satisfait.

À titre personnel, j’ai des regrets, parce que je pense qu’on aurait pu franchir un palier, notamment dans certaines rencontres décisives. Malheureusement, cette série de cinq matchs sans victoire nous a complètement sortis de la course à l’Europe. Il va falloir tirer les leçons de cette saison, car malgré tout, dans le jeu, je pense qu’on a essayé de proposer quelque chose de positif. Mais sur les matchs clés, c’est là que ça se joue. Les séries de victoires ou de défaites font toute la différence. J’espère qu’on saura apprendre de tout ça pour l’année prochaine."

Benjamin Bouchouari (Joueur de l'ASSE) : "Il n’y a pas grand-chose à dire. Je pense que ce match est à l’image de notre saison. On fait de bonnes choses, mais aussi beaucoup trop d’erreurs, des erreurs qu’on ne peut pas se permettre à ce niveau. Comme je l’ai dit, c’est représentatif de notre saison. Voilà, c’est comme ça."