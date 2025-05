Ce week-end, l'ASSE affrontait Toulouse. Dans ce match d'une importance capitale, les hommes d'Eirik Horneland étaient dans l'obligation de gagner pour espérer dépasser Le Havre et s'offrir les barrages. Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

Dans un Chaudron plein à craquer pour cette dernière affiche de la saison, les hommes d’Horneland débutent mal. En 15 minutes, les Violets ont pris le large. Warren Kamanzi (10e) et Joshua King (15e) sont les buteurs. Dépassés, les hommes d’Horneland tentent de revenir. Florian Tardieu à la 38e sur une frappe magnifique.

Mais le TFC par l’intermédiaire de Yann Gboho, dès le retour des vestiaires, va corser l’addition (58e). Dylan Batubinsika va réduire la marque à la 63e de la tête. Les Verts s’inclinent et échouent dans leur mission de maintien...Voici les tops et flops de la rencontre.

Les tops de l'ASSE

Le but de Florian Tardieu

Il aura essayé d’inverser la tendance. Peu avant la pause, le milieu de l’ASSE décroche une frappe imparable à l’entrée de la surface. Tardieu aura inscrit son deuxième but en deux matchs sous les couleurs stéphanoises...

Le but de Batubinsika

Entré en cours de jeu, le défenseur central stéphanois a, lui aussi, cru à un sursaut d’orgueil de son équipe, ramenant le score à 3-2 d’une tête bien placée. Mais malheureusement, le résultat restera en la faveur des Toulousains.

Les flops de l’ASSE

Le jeu proposé

Le club du Forez nous a habitué à beaucoup mieux cette saison. C’était sans aucun doute le match où il ne fallait pas succomber à la pression. Et c’est ce qui ressort de ses 90 minutes. Les Verts étaient beaucoup mois bien inspirés qu’ils ont pu l’être cette saison. Pourtant, poussé par tout un stade qui était à guichet fermé pour l’occasion.

Les blessures de Moueffek et Bernauer

Elles n’étaient sans doute pas prévues dans les plans d’Horneland. Une mi-temps et déjà, 2 hommes du 11 de départ ont dû quitter la pelouse. Moueffek et Bernauuer sont en plus deux cadres majeurs des Stéphanois et leur sortie n’a pas aidé dans cette rencontre.

La descente

C’est ce qu’on retient ce samedi soir. La relégation de tout un peuple en Ligue 2 alors que les Verts ont retrouvé l’élite cette saison. Mais avec 77 buts encaissés et plus de 15 pénaltys concédés, il est difficile d’espérer un maintien. Même si Saint-Étienne y aura cru jusqu’au bout. De toute manière, une victoire n’aurait pas suffi, car Le Havre a gagné à Strasbourg en fin de match 2-3.

Quentin Verchère