Bastia traverse une période instable sur et en dehors du terrain et son dossier financier était de nouveau examiné ce mardi par la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels. Une décision importante est tombée.

Le Sporting Club de Bastia reste sous tension. Après un début de saison extrêmement compliqué en Ligue 2 et un premier passage devant la DNCG en novembre, le club corse devait fournir des éléments complémentaires pour clarifier sa situation financière. L’instance a rendu son verdict : la DNCG encadre la masse salariale de Bastia ainsi que ses indemnités de mutation. Une mesure qui intervient dans un contexte sportif difficile, le club étant lanterne rouge après quinze journées, avec seulement sept points engrangés.

Ce nouvel encadrement vient s’ajouter à la pression déjà importante pesant sur l’équipe et sur sa direction. Bastia, qui avait frôlé une relégation administrative cet été, voit ainsi son champ d’action réduit pour les prochains mois.

Un contrôle renforcé pour un club de Bastia en pleine crise sportive

Ce n’est pas la première fois que le Sporting se retrouve sous la surveillance rapprochée de la DNCG. Le club avait déjà été auditionné en juin, dans un contexte particulièrement tendu, et n’avait conservé sa place en Ligue 2 que grâce à l’intervention d’acteurs économiques corses venus combler un déficit critique de trésorerie. Alors que la DNCG encadre la masse salariale de Bastia, le club devra désormais respecter un cadre budgétaire strict, validé et contrôlé par l’instance.

Cela signifie concrètement que Bastia ne pourra pas recruter librement lors du mercato d’hiver. Le moindre mouvement devra entrer dans une grille salariale prédéfinie, ce qui limite les possibilités d’ajustements sportifs pour une équipe déjà en grande difficulté. L’encadrement des indemnités de mutation, lui aussi imposé, impactera directement les négociations autour d’éventuels transferts. Cette décision, anticipée par certains observateurs, confirme que la situation financière du Sporting reste fragile malgré les efforts consentis ces derniers mois.

Une sanction qui complique encore le projet sportif

Sur le plan sportif, Bastia n’a plus de temps à perdre. Avec sept points en quinze journées, l’urgence est totale. L’arrivée prochaine du mercato devait permettre de renforcer un effectif en manque de profondeur, mais l’encadrement imposé par la DNCG change la donne. Le staff devra composer avec un groupe limité tandis que la direction devra convaincre l’instance de sa capacité à respecter les équilibres imposés.

L’épisode du début d’été avait montré que Bastia était capable de mobiliser rapidement, mais il faudra désormais prouver qu’un modèle viable existe sur la durée. Dans un championnat où le maintien se joue souvent sur les détails, la DNCG encadre la masse salariale de Bastia à un moment où chaque marge de manœuvre va compter. Pour espérer éviter une double sanction, sportive et administrative, le club devra retrouver de la stabilité, de la confiance et des résultats dans les semaines à venir. Pour rappel, l'ASSE accueillera les Corses le samedi 13 décembre prochain...