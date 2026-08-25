L’ASSE entame la dernière ligne droite de son mercato. Après un début de saison canon, les Verts projettent encore quelques mouvements dans les prochains jours. Peuple Vert fait le point sur la situation.

Au rayon des départs, ceux de Mickaël Nadé et d’Ebenezer Annan sont censés être officialisés prochainement. Le défenseur central formé à l’ASSE a voyagé en Russie la semaine dernière. L’annonce de son transfert à Dubaï United et de son prêt au Rodina Moscou ne devrait donc plus tarder. Le transfert est estimé à 1.5 M€ + des bonus et le joueur a déjà signé son contrat, selon les informations remontées à nos oreilles vendredi dernier.

En ce qui concerne Ebenezer Annan, pas de nouvelles depuis plusieurs jours mais tout devait se boucler rapidement. Un prêt payant (125 k€) avec option d’achat (1 M€) était évoqué.

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D’autres départs attendus pour l’ASSE ?

Alors que le dégraissage a sérieusement avancé ces derniers jours, Kilmer espère encore se séparer de certains joueurs. Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan, toujours à l’écart du groupe, ne sont plus désirés. Même chose pour Pierre Ekwah, qui lui prend part aux séances collectives depuis plusieurs semaines. La situation bouge d’ailleurs récemment pour le milieu de terrain stéphanois. Levante et Malaga sont bien sur le dossier, mais ne sont pas du tout les seules formations intéressées. De quoi espérer un départ dans les prochains jours.

Si la situation semble assez calme pour Zuriko Davitashvili, un départ de Lucas Stassin apparaît de plus en plus probable. Strasbourg ou encore le Betis Seville ont été évoqués mais d’autres prétendants devraient passer à l’action en fin de mercato.

Enfin, il est aussi important d’évoquer le cas Kévin Pedro. Comme révélé la semaine dernière, un club de Premier League et un club de Ligue 1 sont chauds sur le dossier. Une offre est d’ailleurs arrivée sur la table du board de l’ASSE en fin de semaine dernière. Jugée bien trop basse, elle a été logiquement refusée. À suivre.

Seulement une arrivée attendue ?

Dans le sens des arrivées, deux joueurs étaient espérés : un latéral gauche et un attaquant en cas de départ de Lucas Stassin. Sauf que cet éventuel renfort défensif est moins évident qu'il ne l'était il y a peu. Maxime Bernauer et Kévin Pedro ont dépanné avec succès à gauche, Ben Old reviendra prochainement et le jeune Nathan Kasia est également considéré comme une option. Une réflexion est donc en cours afin de savoir s'il est essentiel de recruter un arrière gauche. Rien d'acté à ce jour. Si les dirigeants stéphanois venaient à pencher pour une recrue à ce poste, les choses pourraient toutefois aller très vite. Plusieurs dossiers sont travaillés depuis de longues semaines et peuvent être activés rapidement.

Si l'arrivée d'un latéral n'est donc pas encore certaine, celle d'un buteur, si départ de Lucas Stassin, ne fait aucun doute. Les discussions s'intensifient récemment dans la mesure où le club considère que le Belge a de fortes chances de quitter le Forez. Le nom d'Adriano Bertaccini (Anderlecht) a été évoqué par Sacha Tavolieri. On a également pu lire que les Verts s'étaient positionnés sur l'ancien ruthénois Andréas Hountondji (Burnley). Les noms devraient fuser dans les prochains jours...

Pour conclure, la signature d'Elyes Dhoui (Olympique de Beja) est elle bien bouclée. Il s'agit d'un coup en post-formation pour l'ASSE. Le milieu de terrain tunisien de 18 ans a d'ailleurs joué avec la réserve ce week-end.