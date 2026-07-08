Comme chaque été, l’attente touche à sa fin et l’excitation est à son comble. L'AS Saint-Étienne (ASSE) et son équipementier hummel viennent de dévoiler les tuniques que porteront les joueurs pour cette nouvelle campagne.

Fidèles à leur ADN populaire et festif, le club et la marque aux chevrons ont une nouvelle fois vu les choses en grand pour marquer le coup. Après les tribunes de Geoffroy-Guichard en 2022, le succès du Tournoi des 7 Collines en 2023 et 2024, puis la fraîcheur de la Guinguette des Verts à la Cité du Design l'an passé, c'est un tout nouveau concept qui rassemble la communauté stéphanoise ce mercredi 8 juillet : le Marché des Verts.

ASSE : Les premières tenues 2026-2027 dévoliées

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Un maillot révélé en plein centre ville

C'est en plein cœur de la ville, sur la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne, que le rendez-vous est donné pour cet événement gratuit et ouvert à tous. Dès 14h, sous réserve des caprices de la météo, les festivités s'ouvraient dans une ambiance résolument chaleureuse. Les plus jeunes peuvent d'ores et déjà profiter des animations de l'ASSE Kids'Club, tandis que les gourmands ont de quoi se régaler grâce à la douzaine de stands alimentaires installés pour l'occasion. Ce village éphémère est le point de ralliement idéal pour faire monter la température en attendant le moment tant espéré par tout un peuple.

Le point d'orgue de cette journée festive était programmé pour 18h précises. C'est à cet instant que le voile se lève sur les nouveaux maillots domicile et gardien pour la saison 2026/2027. Pour rendre ce moment encore plus spécial, plusieurs joueurs du groupe professionnel font le déplacement afin de présenter ces nouvelles armures directement aux supporters. Les plus impatients n'auront d'ailleurs pas à attendre pour se les procurer, puisqu'un point de vente éphémère de la Boutique des Verts est installé directement sur place pour permettre à chacun de repartir avec sa nouvelle tunique sur les épaules.

Une soirée prolongée

Une fois les maillots révélés, la fête est loin d'être terminée et se prolonge jusqu'à 22h. Le programme de la soirée fait la part belle aux talents locaux avec, pour débuter, un show de danse assuré par les Stéphanois de Studio 7. Place ensuite à la musique live avec un concert du jeune duo rock stéphanois Salut l'Orage, avant que le DJ Gaston Braemer ne prenne les commandes des platines pour un set qui promet de faire vibrer la place de l'Hôtel de Ville.

Les nouveaux maillots de l'ASSE dévoilés

L'ASSE vient officiellement de révéler les tuniques domicile et gardien pour la saison 2026-2027. Et c'est avec Casino en sponsors principal que les Stéphanois évolueront l'année prochaine.

Le maillot domicile 2026-2027

Le maillot gardien 2026-2027