L'ASSE affrontait Amiens pour la dernière journée de ligue 2 saison 2025-2026. Malgré la large victoire (5-0), les Verts devront passer par les playoffs pour espérer monter en ligue 1. Voici les tops et flops stéphanois.

Saint-Étienne a rapidement pris le contrôle de la rencontre en imposant son rythme dès les premières minutes. Cette domination s’est concrétisée très tôt au tableau d’affichage. Sur une ouverture en profondeur, Irvin Cardona centre vers Lucas Stassin. Trop court, le Belge laisse passer le ballon pour Joshua Duffus, qui surgit au second poteau et ouvre le score dès la 7e minute. Les Verts maîtrisent ensuite globalement les débats, même si Amiens reste dangereux en transition, notamment sur des seconds ballons.

Malgré quelques offensives amiénoises autour de la demi-heure de jeu, les hommes de Philippe Montanier restent solides. Mieux, ils doublent la mise avant la pause. Après une première alerte signée Cardona, Lucas Stassin délivre une talonnade inspirée pour Duffus. L’Anglo-jamaïcain ajuste parfaitement le portier adverse pour inscrire un doublé juste avant la mi-temps (40e). À la pause, l’ASSE mène logiquement 2-0, mais reste sous pression au classement puisque Le Mans est également en tête de son côté.

L'ASSE déroule en seconde période

Au retour des vestiaires, les Stéphanois poursuivent leur domination sans parvenir immédiatement à concrétiser leurs occasions. Duffus, touché, cède sa place, tandis que plusieurs changements interviennent pour gérer l’effectif. L’entrée de Djylian N’Guessan s’avère décisive : son pressing permet à Stassin de servir Zuriko Davitashvili, qui inscrit le troisième but (69e).

Avec trois buts d’avance, l’ASSE déroule. Maubleu réalise un arrêt important avant que Stassin puis Moueffek ne participent à la fête pour alourdir le score. Une victoire large mais au goût amer : dans le même temps, Le Mans valide sa montée directe. Les Verts devront passer par les barrages, portés malgré tout par un public mobilisé.

Les tops de l'ASSE

Joshua Duffus

Auteur d'une seconde partie de saison moins convaincante, l'attaquant stéphanois s'est offert un doublé précieux. Titularisé dans un rôle d'ailier gauche, il a su se montrer décisif. Ses deux buts ont lancé la manita stéphanoise. Insuffisant tout de même pour décrocher une montée directe.

Lucas Stassin

L'attaquant stéphanois s'est montré très décisif. Auteur de deux passes décisives, une pour le 2-0 pour Duffus et une seconde pour le 3-0 de Davitashvili, il a ensuite marqué son but d'une belle action collective. Une prestation remarquée.

Des mouvements et une confiance retrouvée avant les playoffs

L'ASSE n'a pas réussi son coup ce samedi à Geoffroy Guichard. En effet, la victoire mancelle est venu gâchée la fête. Il faudra donc passer par les playoffs et les barrages pour remonter en ligue 1. Néanmoins, les Verts ont retrouvé des automatismes et de la folie dans son jeu. Apathique depuis trois matchs, les Verts ont fait le plein de confiance après les possibles trois derniers matchs de la saison.

Les flops de l'ASSE

Une montée directe ratée

L'ASSE peut être frustrée une nouvelle fois de sa saison. Appelée le "PSG de la ligue 2", les Verts n'auront jamais su assumer leur statut. La mission s'annonce désormais périlleuse avec trois matchs qui s'annoncent intense. Les Verts réussiront ils à refaire le coup de 2024 ?