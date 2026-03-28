L’ancien défenseur de l’ASSE Moustapha Bayal Sall poursuit son aventure avec un projet ambitieux au Sénégal. À Dakar, son académie prend forme avec une idée forte : transmettre et former les talents de demain.

Lors d’un séjour au Sénégal, Laurent Canonico, ancien animateur de Club ASSE sur TL7 et ex-responsable média des Verts, a eu l’opportunité de rencontrer Moustapha Bayal Sall. Une visite marquante qu'il raconte sur la Tribune Verte. L’ancien défenseur stéphanois lui a ouvert les portes de son académie en pleine construction à Dakar. Un projet lancé il y a un an, mais qui a véritablement pris une autre dimension ces six derniers mois. Dans les prochaines semaines, l’académie franchira une étape clé avec la réception de ses infrastructures, incluant terrains et hébergement.

Une académie structurée et ambitieuse

Sur place, tout est pensé pour favoriser la progression des jeunes. Les pensionnaires, qui ne déboursent rien, bénéficient de cinq entraînements par semaine. Particularité notable : une séance de préparation physique se déroule directement sur la plage, à proximité du stade Castor. Un cadre atypique mais formateur.

L’académie, baptisée FC Dakar Athletic, vise à accueillir entre 30 et 40 jeunes, âgés de U17 à U20. Pour l’heure, les joueurs viennent majoritairement de la région de Dakar, jusqu’à M’Bour. L’équipe évolue au niveau régional mais affiche des ambitions claires : rejoindre le championnat national dans les deux à trois ans.

Bayal, un amoureux des Verts tourné vers l’avenir

Au-delà de la structure, c’est l’état d’esprit qui impressionne. Laurent Canonico insiste sur un point : la volonté de transmission de Moustapha Bayal Sall. L’ancien Vert souhaite partager son expérience et offrir une véritable chance aux jeunes Sénégalais.

Avec ses associés, il encadre lui-même les joueurs. Leur objectif est clair : leur donner les clés pour réussir une carrière professionnelle. Et pourquoi pas, marcher sur ses traces en Europe. Le Sénégal regorge de talents, comme l’a encore prouvé son sacre à la CAN en janvier.

Dans cette optique, des contacts ont déjà été noués avec plusieurs clubs européens. L’OGC Nice, via Julien Sablé, mais aussi Le Puy, Annecy ou encore le Celta Vigo suivent de près le projet. Et l’ASSE ? Bayal y croit. Très attaché au club, il garde des souvenirs forts de Geoffroy-Guichard et espère voir un jour ses jeunes rejoindre les Verts.

Un rêve qui pourrait bien devenir réalité dans les années à venir.