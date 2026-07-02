Le premier renfort de l'ASSE ne laisse pas indifférents ceux qui l'ont accompagné à ses débuts. Jean-Baptiste Le Bescond, l'entraîneur qui a lancé Sohaib Naïr à Guingamp, ne cache pas sa confiance. Pour lui, les supporters stéphanois vont découvrir un joueur capable de s'imposer rapidement dans le Forez. Un témoignage qui en dit long sur les qualités de la première recrue estivale des Verts.

L'arrivée de Sohaib Naïr a marqué le véritable coup d'envoi du mercato stéphanois. Si les supporters connaissent déjà ses statistiques en Ligue 2, ils connaissent moins l'homme qui se cache derrière le défenseur central. Interrogé par Poteaux Carrés, Jean-Baptiste Le Bescond, qui l'a recruté en 2022 et accompagné pendant quatre saisons à Guingamp, dresse un portrait particulièrement flatteur.

"Saint-Étienne a recruté un très bon joueur"

Le technicien ne tourne pas autour du pot lorsqu'il évoque son ancien capitaine. "Je dirais aux supporters stéphanois qu'ils ont recruté un très bon joueur. C'est un défenseur moderne. Aujourd'hui, tout le monde parle de la qualité de relance, mais il faut d'abord savoir défendre. Et ça, Sohaib le fait très bien."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Pour Le Bescond, la qualité technique de Naïr constitue un véritable atout supplémentaire. "Sous pression, il est très habile. C'était un milieu de terrain de formation. Je l'ai fait reculer en défense parce que j'étais persuadé qu'il avait davantage de possibilités pour atteindre le haut niveau."

"Le Chaudron va le galvaniser"

L'ancien entraîneur guingampais est convaincu que le changement de dimension entre Guingamp et l'ASSE profitera au joueur. "Je n'ai aucun doute sur le fait que jouer dans le Chaudron va le motiver. Je pense même que ça va le galvaniser. Il a vraiment envie de relever ce défi."

Mais la nouvelle recrue des Verts ne possède pas que des qualités footballistiques. Le Bescond insiste surtout sur la personnalité du défenseur. "C'est quelqu'un de fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter. Il est loyal, honnête, droit. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il possède aussi un vrai leadership." Des qualités qui expliquent pourquoi il lui avait rapidement confié le brassard de capitaine avec la réserve guingampaise. Dans une équipe comme St-Étienne, qui manque cruellement de leaders, un tel profil va faire du bien au vestiaire.

Sohaib Naïr : attention à l'excès de confiance !

Tout n'est toutefois pas parfait. Son ancien entraîneur identifie un axe de progression qui pourrait lui être utile à Saint-Étienne. "Il devra éviter de croire que certaines choses sont trop faciles. Cette saison, cela lui a parfois joué quelques tours. Avec la pression qu'il trouvera à Saint-Étienne, il devra rester constamment concentré."

Un avertissement mesuré qui ne remet pas en cause la confiance de celui qui l'a vu éclore. Le Bescond conclut d'ailleurs par une anecdote révélatrice. En 2022, après une finale remportée grâce à une entrée décisive de Naïr au tournoi de Ploufragan, il lui avait lancé : "Si tu continues comme ça, tu finiras professionnel." Quatre ans plus tard, le défenseur rejoint l'ASSE avec l'ambition de franchir un nouveau cap.