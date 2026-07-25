L'ASSE a réussi un sans-faute ce samedi face à l'AJ Auxerre. Les équipes U17 et U19 se sont toutes les deux imposées lors de leurs rencontres respectives. Une belle journée pour la formation stéphanoise, portée par plusieurs jeunes joueurs qui se sont illustrés offensivement.

Les jeunes de l'AS Saint-Étienne poursuivent leur préparation de la meilleure des manières. Opposés à leurs homologues de l'AJ Auxerre, les U17 comme les U19 ont signé deux succès convaincants. De quoi confirmer le travail effectué depuis la reprise et offrir de précieux motifs de satisfaction au staff du centre de formation.

L'ASSE U17 fait la différence

Les U17 stéphanois ont pris le meilleur sur Auxerre (3-1). Dans une rencontre disputée, les Verts ont pu compter sur un Lohore Gobe particulièrement inspiré. Le milieu stéphanois a inscrit un doublé qui a permis aux siens de faire la différence.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Maxime Thibaudat s'est également illustré en trouvant le chemin des filets pour compléter le succès stéphanois. Avec trois réalisations face à une équipe toujours compétitive dans les catégories de jeunes, les U17 de l'ASSE envoient un signal positif avant les prochaines échéances.

Les U19 s'imposent avec sérieux

Quelques mètres plus loin, les U19 ont eux aussi pris le dessus sur l'AJ Auxerre. Les Stéphanois se sont imposés 2-0 grâce à deux penalties parfaitement transformés.

Bijot a marqué sur penalty avant que Piskor (portrait ici) ne double la mise, également depuis le point de réparation. Solides défensivement, les Verts n'ont laissé aucune opportunité à leurs adversaires et ont su gérer leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Ces deux victoires illustrent une nouvelle bonne dynamique du centre de formation stéphanois. Au-delà des résultats, plusieurs individualités ont su se mettre en évidence. Lohore Gobe, auteur d'un doublé, ainsi que Bijot, Piskor et Maxime Thibaudat ont marqué des points lors de cette journée réussie face à Auxerre.

L'ASSE repart donc avec un bilan parfait contre les jeunes Icaunais : deux matchs, deux victoires, cinq buts inscrits et un seul encaissé. Un week-end encourageant pour les générations U17 et U19.