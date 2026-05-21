ASSE - Nice . Le casse-tête des internationaux se dénoue progressivement avant les barrages. Deux bonnes nouvelles sont tombées ce jeudi pour l'OGC Nice : le Sénégal libérera Diouf et Mendy pour les deux matchs, et les bonnes relations entre Emerse Faé et Nice laissent espérer la présence de Wahi au retour. Le point complet sur un dossier qui évolue heure par heure.

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Le Sénégal dit oui : Diouf et Mendy disponibles pour les deux matchs

C'est la première bonne nouvelle de la journée pour Nice. Selon RMC Sport, le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a annoncé une liste élargie de 28 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Yehvann Diouf et Antoine Mendy figurent dans cette liste. Et la Fédération sénégalaise a confirmé qu'elle laisserait les deux joueurs à la disposition de l'OGC Nice pour disputer l'intégralité du barrage : le match aller mardi 26 mai à Geoffroy-Guichard et le retour vendredi 29 mai à l'Allianz Riviera.

C'est un soulagement pour Claude Puel, qui conserve son gardien titulaire et son latéral droit pour les deux confrontations. Le Sénégal, dont les internationaux ne sont attendus en rassemblement qu'après le 25 mai, a choisi la compréhension plutôt que la rigidité réglementaire. Une attitude que Nice espère voir reproduite par les autres fédérations concernées.

ASSE - Nice : Wahi au retour ? Faé tient la clé

L'autre dossier qui avance, c'est celui d'Elye Wahi. Le meilleur buteur niçois depuis son prêt de Francfort en janvier, auteur de 5 buts en 14 apparitions, est bien convoqué par la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Mais Nice peut compter sur un allié de poids : Emerse Faé, le sélectionneur ivoirien, est un ancien joueur et éducateur du Gym. Il a disputé 65 matchs avec Nice entre 2009 et 2012 avant de commencer sa carrière d'entraîneur au sein du club azuréen, qu'il a quitté en 2021.

Selon Nice-Matin, ces liens forts pourraient favoriser une issue positive. Si un accord est trouvé, Wahi ne pourrait toutefois être disponible que pour le barrage retour du 29 mai, étant suspendu pour accumulation de cartons jaunes lors du match aller à Geoffroy-Guichard. Une présence partielle qui reste néanmoins précieuse pour Nice.

Ben Old et Boakye : le flou persiste côté stéphanois

Du côté de l'ASSE, les incertitudes demeurent. Ben Old, international néo-zélandais convoqué pour le Mondial avec 22 sélections au compteur, attend toujours une réponse de sa fédération. La Nouvelle-Zélande n'a pas encore confirmé sa disponibilité pour les barrages. Augustine Boakye représente lui une situation différente : jamais encore appelé en équipe nationale, il pourrait figurer dans la liste du Ghana qui n'a pas encore été dévoilée. Si c'est le cas, sa présence pour les deux matchs deviendrait incertaine. Les dirigeants de l'ASSE se veulent relativement confiants pour ce dernier.

Ali Abdi côté niçois reste lui aussi dans l'expectative. Le latéral gauche tunisien de 32 ans a été convoqué par la Tunisie mais aucune décision n'a été communiquée sur sa disponibilité pour les barrages.

ASSE - Nice : Un puzzle qui se complète morceau par morceau

La situation évolue heure par heure et le tableau final des effectifs disponibles ne sera peut-être connu qu'à quelques heures du coup d'envoi lundi. Ce qui est certain : Nice récupère au minimum Diouf et Mendy pour les deux matchs, et normalement Wahi pour le retour. L'ASSE attend toujours pour Ben Old. Dans moins de cinq jours, le Chaudron sera plein. Et à ce moment-là, les listes définitives n'auront plus aucune importance.

Sources : RMC Sport, L'Équipe, Nice-Matin