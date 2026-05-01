L’ASSE sera à Rodez, ce samedi soir, pour l'une des affiches de la 33ᵉ journée de Ligue 2. Avant la rencontre, Gautier Larsonneur s’est présenté en conférence de presse ce jeudi midi. Extraits.

Gautier Larsonneur (capitaine de l’ASSE) : “Quand tu travailles pour faire un résultat et que malheureusement, ce n'est pas le résultat que tu espères, samedi soir, ça fait mal. On n'en a pas trop parlé, dimanche parce que c'était assez dur pour tout le monde, mais on savait qu'il fallait repartir dès mardi. On a parlé. On a aussi vu ce qui s'était passé lors du match contre Troyes, les erreurs qu'on avait faites. On a aussi parlé après le match, bien évidemment, samedi soir aussi."

L'ASSE est "là ou elle voulait être" pour Larsonneur

Gautier Larsonneur (capitaine de l’ASSE) : “Maintenant, je pense qu'on est là où on voulait être, même si on voulait être plus haut, plus haut, bien évidemment. Il reste deux journées, on est au contact pour aller chercher cette montée. Il ne fallait pas s'apitoyer sur ce qui s'est passé samedi dernier parce que c'est un énième affront cette saison. Bien sûr, il y en a eu beaucoup trop. Mais voilà, on a la chance d'être encore en vie à un point du Mans. Donc maintenant, à nous de faire le nécessaire pour rester en vie jusqu'à cette dernière journée où tout sera possible."

Un supplément d'Âme à aller chercher

Gautier Larsonneur (capitaine de l’ASSE) : "Déjà, il a fallu aussi faire un peu l'état des lieux parce qu'il y a eu pas mal de petites blessures, Ca nous impacte un peu les joueurs parce qu'on espère avoir l'équipe la plus compétitive. On a un groupe étoffé, c’est une chance. Si on n'est pas déterminé pour aller chercher un résultat à Rodez, sachant que le Mans reçoit Reims. C'est qu'on n'est pas fait pour jouer la montée ou pour le haut niveau. J'espère que tout le monde est à fond là-dessus. Je n'ai pas trop de doutes parce que cette semaine, il y a eu beaucoup d'intensité. On en a rajouté un petit peu pour essayer aussi d'aller chercher un supplément d'âme. On en a besoin ces deux dernières journées.

C'est un résultat qui fait mal. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup d'espoir sur ce match-là. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on n'a pas obtenu notre résultat. Je pense qu'on a eu cette faculté toute la saison à se relever des différents affronts qui nous sont arrivés. On a eu beaucoup de bas dans la saison, beaucoup trop. Mais à chaque fois, on a vu qu'on a réussi à remonter, à revenir au contact des équipes de tête. On a eu des moments pas faciles. À se faire violence, parce que oui, il faut se faire violence quand c'est dur. J'espère qu'on va le faire ce week-end. Cette équipe est assez à réaction, donc j'espère qu'on arrivera encore à faire preuve de cette qualité-là ce week-end."