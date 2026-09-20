Les U17 de l'ASSE jouaient ce dimanche à 11h contre l'AS Monaco. Voici le résumé de la rencontre jouée à l'Etrat.

David Le Moal s'est exprimé sur le match nul à Villefranche (3-3) : « Je suis plutôt content des sorties de balle que l’on a signées en première mi-temps, où nous avons été performants dans la conservation et la progression, mais défaillants et maladroits dans les derniers gestes. On a été embêtés dans le cœur du jeu, dans le pressing. En deuxième période, il a fallu essayer de rester calme car le jeu partait dans tous les sens. Je suis satisfait du mental que l’on a démontré. On a été menés, pourtant on est restés dans le match et on a su revenir au score par deux fois. Il faudra faire mieux dans le jeu mais c’est un bon point pris. Après quatre journées, on est dans les clous comptablement. Sept points, ça illustre bien ce que l’on montre sur le terrain. On a un pouvoir offensif important, on peut marquer à tout moment, mais on prend trop de buts. Mais les joueurs sont acteurs du jeu, alors qu’ils sont nombreux à découvrir ce niveau. C’est positif. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Laugier - Fayolle, Mnemoi, Diakité, Bufferne - Mendy, Kissoum, Gobé - Seydi, Aytone, Kimpioka.

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Résumé du match

Dans un match au sommet, les Verts vont se montrés entreprenants. Malheureusement, ce sont les monégasques qui vont ouvrir le score juste avant la pause sur leur première véritable occasion. À la mi-temps, l'ASM est devant mais c'est injuste pour l'ASSE qui fait face à des adversaires redoutablement efficaces.

Les joueurs de David Le Moal tentent le tout pour le tout dans le second acte pour éviter cette défaite. Malgré plusieurs situations, les visiteurs vont doubler la mise contre le cours du jeu. 2-0 très frustrant pour les U17, auteurs pourtant d'une belle partition mais où l'efficacité a choisi son camp.

La prochaine rencontre se jouera deux semaines. Les Verts joueront contre Ajaccio en terres corses le dimanche 4 octobre à 11h.

Crédit photo : asse.fr