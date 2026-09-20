Les supporters de l’ASSE ont rendu leur verdict après le nul concédé à Metz (2-2). Augustine Boakye domine largement la consultation avec 7,3/10, devant Kévin Pedro. À l’autre extrémité du classement, Gautier Larsonneur chute à 2,9/10, quelques heures après avoir déjà été écarté du onze idéal des lecteurs de Peuple Vert.

Le scénario de Saint-Symphorien a forcément pesé au moment de distribuer les notes. L’ASSE avait fait le plus difficile en prenant deux buts d’avance après la pause. Kévin Pedro a ouvert le score sur un service d’Augustine Boakye, avant que le Ghanéen ne fasse lui-même le break quatre minutes plus tard. Mais les Verts ont finalement laissé échapper la victoire en fin de rencontre.

Après la rencontre, les lecteurs de Peuple Vert ont validé 292 bulletins de notes. La moyenne générale atteint 5,3/10. Le classement fait apparaître deux tendances très nettes : Boakye et Pedro sont largement récompensés, tandis que Larsonneur se retrouve isolé en dernière position.

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Boakye et Pedro largement récompensés

Avec 7,3/10, Augustine Boakye termine logiquement joueur du match des supporters. Son impact offensif a été majeur. Déjà en vue en première période, avec notamment une frappe dangereuse, il délivre ensuite la passe décisive sur l’ouverture du score de Pedro. Quelques minutes plus tard, il traverse l’axe messin avant de conclure lui-même l’action du 2-0.

Le Ghanéen confirme ainsi son excellente forme depuis 4 matchs. Son influence ne se limite plus à quelques fulgurances : il devient un élément déterminant de l’animation offensive stéphanoise.

Kévin Pedro arrive juste derrière avec 6,9/10. Son but, inscrit après une projection dans la surface adverse, a évidemment marqué les esprits. Le jeune défenseur devance assez nettement le troisième, Jakob Breum (6/10).

Áron Csongvai obtient 5,8/10, tandis que Julien Le Cardinal atteint exactement la moyenne collective avec 5,3/10. Maxime Bernauer et Irvin Cardona suivent avec 5,1/10 chacun. Sohaib Naïr et Ben Old obtiennent tous les deux 4,8/10, devant Thierno Ballo, crédité de 4/10.

Le classement traduit assez fidèlement le sentiment laissé par cette rencontre : plusieurs individualités ont réussi à faire basculer le match en faveur des Verts, sans que l’équipe parvienne ensuite à conserver son avantage.

Larsonneur, le signal des supporters se confirme

Tout en bas du classement, l’écart est important. Gautier Larsonneur obtient seulement 2,9/10 sur 289 évaluations. Aucun autre Stéphanois ne descend sous la barre des 4.

Cette note prend une dimension supplémentaire lorsqu’on la rapproche de la consultation organisée avant la rencontre. Sur les 234 compositions proposées par les lecteurs de Peuple Vert avant Metz-ASSE, Mamour Ndiaye avait déjà devancé Larsonneur pour prendre place dans le onze des supporters, avec 54,7 % des suffrages au poste de gardien.

Le match n’a donc pas inversé cette tendance. Larsonneur a pourtant longtemps vécu une soirée relativement calme. Tout a changé dans le dernier quart d’heure. Metz est revenu à 2-1 avant d’égaliser dans les dernières minutes, sur une situation où la défense stéphanoise n’a pas réussi à repousser le danger.

La sévérité du vote montre surtout que les supporters attendent davantage du portier stéphanois dans ces moments décisifs. Ian Cathro a d’ailleurs reconnu après la rencontre que l’ASSE ne pouvait pas continuer à concéder des buts aussi facilement.

Malgré cela, Saint-Étienne aborde la trêve internationale en tête du classement de Ligue 2. Mais le verdict est sans ambiguïté : Boakye s’affirme comme l’homme fort du moment, tandis que la situation de Larsonneur concentre désormais l’attention.