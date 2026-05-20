Romain Molina n’a pas épargné l’ASSE dans son bilan de la saison de Ligue 2. Dans une longue analyse club par club, le journaliste a dressé un constat sévère sur la gestion du club stéphanois malgré les moyens financiers engagés cette saison.

Dans son débrief consacré à la troisième place de l'AS Saint-Étienne, Romain Molina a immédiatement ciblé les attentes élevées autour du projet stéphanois. Pour lui, le classement final reste insuffisant au regard des investissements réalisés. "Avec un budget pareil, ne pas terminer dans les deux premiers, c'est comme si le PSG terminait troisième de Ligue 1" explique-t-il dans sa vidéo. Une comparaison volontairement forte pour illustrer l’écart entre les ambitions affichées et le résultat obtenu. L’ASSE conserve encore une chance de remonter via les barrages contre l'OGC Nice, mais Molina estime que le club aurait dû sécuriser une montée directe depuis longtemps.

Molina critique une direction "déconnectée"

Le journaliste va plus loin dans son analyse en ciblant directement la gouvernance du club. Selon lui, plusieurs succès obtenus dans la saison ont installé une forme de confiance excessive du côté des dirigeants. "Une suffisance incroyable lorsqu'ils ont gagné plusieurs matchs où c'était un peu ric-rac. Ça y est, c'est tout bon, c'est de retour" résume-t-il. Dans son intervention, Molina évoque également la figure d’Ivan Gazidis sans le citer immédiatement : "C'est pas parce que tu as été Arsenal à un moment donné que tu vas réussir de partout." Il estime que la direction stéphanoise reste éloignée des réalités sportives du club malgré les dépenses engagées depuis le rachat.

Le constat devient encore plus dur lorsqu’il évoque les problèmes persistants observés sur le terrain. "Les problèmes qu'on avait à Saint-Etienne au moment du rachat, on les a encore quasiment deux ans après" affirme Molina. Pour lui, les lacunes défensives restent trop importantes pour un effectif construit avec un tel budget. Il rappelle aussi que l’ASSE a dépensé près de 25 millions d’euros en transferts tout en vivant une relégation immédiate après son retour en Ligue 1. Une situation qu’il juge difficilement acceptable dans un championnat comme la Ligue 2.

Geoffroy-Guichard encore pointé comme un potentiel mal exploité

Dans son analyse, Molina insiste également sur l’environnement unique du club stéphanois. Il considère que le Stade Geoffroy-Guichard aurait dû représenter un avantage déterminant dans la course à la montée. "Tu joues à Geoffroy Guichard qui, normalement, devrait te donner un avantage incroyable et unique en deuxième division française" explique-t-il. Une remarque qui rejoint un sentiment partagé par de nombreux supporters cette saison : malgré une ferveur toujours présente et des affluences importantes, l’ASSE n’a jamais totalement donné l’impression de maîtriser son sujet.

Molina n’a toutefois pas limité son bilan aux seuls Verts. Dans sa vidéo, il a également salué la saison du Rodez AF, battu par l’ASSE en barrage. Il estime même que les Ruthénois ne méritaient pas forcément l’élimination sur le contenu du match. "Saint-Etienne a eu finalement pas mal de réussite parce que ce n'étaient pas forcément les Verts qui méritaient de s'imposer face aux Ruthénois" glisse-t-il. Une dernière pique qui résume le ton général de son intervention sur la saison stéphanoise.