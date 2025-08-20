L’ASSE a dominé Rodez 4-0 au stade Geoffroy-Guichard, un succès qui rappelle belles soirées du Chaudron. La dernière victoire avec quatre buts d’écart à domicile remontait à... 2017 contre Lorient ! Un autre temps

Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne retrouvait son public après trois mois d’attente. Face à Rodez, les hommes d’Eirik Horneland ont offert une démonstration offensive et son restés solides défensivement. Joshua Duffus a montré la voie en inscrivant son premier but en Vert avant que Jaber, Cardona et Davitashvili ne scellent le score (4-0).

Une victoire nette et sans bavure qui lance véritablement la saison stéphanoise après le nul inaugural à Laval. Le Chaudron, bouillant, a vibré au rythme d’un collectif conquérant et inspiré.

ASSE et les souvenirs du 4-0 face à Lorient en 2017

Ce succès rappelle une autre victoire par le même score : le 12 février 2017 contre Lorient. Ce jour-là, les Verts s’étaient imposés 4-0 contre la lanterne rouge de Ligue 1. Au-delà du résultat, ce match avait servi de préparation idéale avant un déplacement prestigieux à Old Trafford, où Saint-Étienne affrontait Manchester United en Ligue Europa. Ce soir là, Loïc Perrin, Jordan Veretout, Romain Hamouma et Jorginho avaient inscrits les quatre buts de l'ASSE.

Si l’aventure européenne s’était avérée compliquée contre les Red Devils, ce succès marquait une époque où l’ASSE flirtait avec les joutes continentales. Huit ans plus tard, ce nouveau 4-0 résonne comme un rappel des ambitions à retrouver...

Le dernier 4-0 à l’extérieur : Bastia 2024

Les Verts avaient également signé un succès identique loin de leurs bases. Le dernier 4-0 à l’extérieur remonte au 16 mars 2024, sur la pelouse du SC Bastia. Lors de la 29e journée de Ligue 2, l’ASSE s’était imposée avec autorité grâce à des buts de Chambost, Mbuku (doublé) et Cardona. Une victoire marquante qui avait propulsé les Stéphanois dans la course à la montée vers la Ligue 1. En début de rencontre, Gautier Larsonneur avait même stoppé un pénalty

Voir les Stéphanois imposer un tel score, à domicile comme à l’extérieur, reste rare, mais toujours symbolique. Cela traduit non seulement une domination technique et tactique, mais aussi un état d’esprit collectif retrouvé.

Vers une saison pleine d’ambition ?

Ce 4-0 face à Rodez, comme en 2017 contre Lorient et en 2024 contre Bastia, symbolise une ASSE capable de marquer les esprits. Cette saison, les Verts semblent armés pour jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Reste désormais à confirmer dès les prochaines journées, afin que ce succès éclatant ne soit pas qu’un simple feu d’artifice estival mais bien le signal d’une saison de reconquête.