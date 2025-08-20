Les clubs de Ligue 1 devront se contenter d’un montant net de 80,5 M€ à se partager en droits TV domestiques cette saison. Un chiffre historiquement bas qui rend vital le succès de la nouvelle plateforme Ligue 1+.

Le lancement réussi de Ligue 1+ et ses 600 000 abonnés dès la première journée avait de quoi donner le sourire aux dirigeants du football français. Mais derrière cet enthousiasme affiché par Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, la réalité des finances des clubs de Ligue 1 est bien plus inquiétante.

Un montant net réduit à 80,5 M€

L'Equipe indique ce jour que selon les chiffres validés par le Conseil d’administration de la LFP début août, les clubs de Ligue 1 se partageront cette saison seulement 80,5 M€ de droits TV domestiques. Un montant dérisoire à l’échelle du football professionnel français.

Dans le détail, la Ligue avait annoncé 205,5 M€ bruts (85 M€ d’indemnité de résiliation versée par DAZN, 78,5 M€ pour le match du samedi de beIN Sports, 40 M€ de beIN pour la Ligue 2, ainsi qu’1 M€ chacun de TF1 et France Télévisions). À cela s’ajoutent 129,1 M€ de droits internationaux, dont 122,6 M€ réservés aux clubs disposant d’un indice UEFA sur les trois dernières saisons.

Mais après déductions diverses – taxe Buffet, contributions aux syndicats, remboursements liés à la LFP Media et coûts de fonctionnement –, le montant net tombe à 152 M€. Et une fois prélevés les 54,5 M€ dus à CVC, fonds d’investissement associé à la Ligue, puis l’aide aux relégués (5,25 M€), il ne reste plus que 80,5 M€ pour les 18 clubs de l’élite.

Des recettes divisées par 3,5

L’écart avec la saison passée est brutal. En 2024-2025, le club le mieux doté (le PSG, champion de France) pouvait toucher jusqu’à 16,1 M€ de droits TV domestiques. Cette année, le maximum prévu est de 4,67 M€, soit près de 3,5 fois moins. Le club le moins bien loti ne percevra que 1,44 M€, contre 5,18 M€ un an plus tôt.

La répartition avantage toutefois les clubs engagés en compétitions européennes, qui capteront à eux seuls 35,6 M€ sur l’ensemble.

Le succès de Ligue 1+ comme bouée de sauvetage

Face à ce constat, l’avenir économique de la Ligue 1 repose largement sur la réussite de la nouvelle chaîne Ligue 1+. La LFP a fixé un objectif de 1,1 à 1,2 million d’abonnés d’ici la fin de la saison, ce qui permettrait de générer environ 151 M€ de recettes.

Comme le souligne Nicolas de Tavernost, « ce n’est qu’un début, satisfaisant, mais ce n’est pas la fin de l’objectif ». La plateforme, distribuée par sa propre OTT mais aussi via Amazon, DAZN, Free, SFR, Bouygues et Orange, sera déterminante pour redonner un peu d’air aux finances d’un championnat qui, plus que jamais, doit trouver sa stabilité.