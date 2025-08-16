L'ASSE affrontait Rodez ce samedi soir à Geoffroy Guichard pour le compte de la 2ᵉ journée de Ligue 2. JOUEUR INTERROGE à réagi après le coup de sifflet final de la rencontre au micro de Bein Sports.

Raphaël Lipinski (Rodez) : « En première mi-temps, on a rivalisé. On a montré qu’on pouvait leur faire mal. Mais le fait de prendre un but rapidement au retour des vestiaires nous a fait très mal. Maintenant, il faut vite passer à autre chose et se projeter sur la suite.

Si on avait marqué en première période, le scénario aurait pu être différent. Larsonneur sort une parade impressionnante. Si on avait concrétisé nos occasions, le match aurait pu tourner en notre faveur. Malheureusement, la deuxième mi-temps a pris une autre tournure.

Quant à l’effectif stéphanois, ce sont des joueurs de Ligue 2, comme on en rencontrera chaque week-end. Mais il est clair qu’il va falloir hausser notre niveau. Face à des attaquants capables de faire mal à tout moment, on doit apprendre, grandir dès ce soir, tirer les enseignements et aller de l’avant. »

Irvin Cardona (ASSE) : « Ce soir, on avait un esprit revanchard après le week-end dernier. On voulait montrer un autre visage. Il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs dans l’équipe, donc il faut un peu de temps pour que les automatismes se créent, que “la mayonnaise prenne” comme on dit. Petit à petit, on se met en place, et on espère continuer à monter en puissance.

Concernant mes buts, j’aimerais que ce soit une habitude, oui. C’est ce que je me souhaite. Notre objectif, c’est clair : remonter en Ligue 1. Pour ça, il faut marquer des buts et surtout ne pas en encaisser. »

Aïmen Moueffek (ASSE) : « C’est sûr qu’on avait à cœur de bien commencer ce premier match à domicile. On décroche les trois points avec un très bon match, et on est contents. On sent beaucoup de volonté dans le jeu, surtout vers l’avant. Le coach nous donne de la liberté et nous demande d’être ambitieux. C’est ce qu’on fait : jouer, attaquer, accompagner les offensives. On prend beaucoup de plaisir sur le terrain.

Concernant Mahmoud Jaber, on est très heureux de l’avoir avec nous. C’est un joueur de qualité. Pour son premier match à Geoffroy-Guichard, il marque. On est contents pour lui et très fiers. »