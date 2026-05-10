Les chroniqueurs de RMC sport ont réagi à l’issue de la saison de Ligue 2. Les deux chroniqueurs se sont exprimés sur la saison de l’ASSE, qui finit 3e.

Walid Acherchour sur la saison de l’ASSE : "Saint-Étienne ? Oui, vendredi, mais globalement, c’est une déception, une grosse, grosse déception. Alors bien évidemment… Le 5-0 ce soir, Saint-Étienne a fait le boulot. Mais quand on regarde un petit peu la dynamique récente, il y a quand même eu de gros échecs de la part de Saint-Étienne. Notamment cette défaite contre Bastia (2-0) il y a deux semaines, qui avait relancé Bastia dans la course au maintien. Même cette défaite contre Troyes, où tu as été notamment dépassé en deuxième mi-temps. Les matchs nuls à Grenoble…

Après les cinq victoires de Montanier, qui avaient vraiment apporté une rupture par rapport à ce que faisait Horneland, ils sont retombés un peu dans leurs travers, et les trois défaites de suite leur ont fait très, très mal. Et quand on voit le budget, quand on voit l’attaque qu’il y a à Saint-Étienne, avec Stassin, Boakye, Davitashvili, Cardona, même avec Dufus qui a encore fait un super match avant sa sortie ce soir, je ne comprends pas comment Saint-Étienne n’est pas aujourd’hui en Ligue 1, à l’heure où on parle.

"Je ne comprends pas comment Saint-Étienne n’est pas aujourd’hui en Ligue 1, à l’heure où on parle." (Walid Acherchour sur RMC concernant l'ASSE)

Alors bien évidemment qu’il y a encore des manques structurels derrière, avec une paire de latéraux qui n’a pas été au niveau cette saison. Mais c’est pour moi un énorme échec de ne pas voir Saint-Étienne remonter, en tout cas directement avec ces deux premières places. À voir ce qu’il va se passer sur les barrages. Ils sont au rattrapage avec ce match à domicile contre le Red Star ou Rodez. Et derrière, il faudra voir contre qui tu tombes : Auxerre, Nice ou Le Havre. Mais Saint-Étienne avait tout, sur cette fin de saison, pour aller chercher cette deuxième place. Et quand tu vois les moyens mis à disposition par rapport à ce qu’a eu Le Mans, c’est quand même très décevant."

Maxime Chanot : "Ce qui est surtout dingue, c’est que finalement la dynamique a été coupée en perdant à Bastia, qui était dernier de Ligue 2, je pense, à l’époque. Donc c’est vrai que Montanier (coach de l'ASSE) a fait énormément de bien quand il est arrivé au club. Peut-être qu’il aurait dû être nommé un peu plus tôt finalement, parce que ses cinq victoires d’affilée ont fait énormément de bien au classement.

"Il y avait tout qui était réuni aujourd’hui pour pouvoir justement faire une bonne saison et remonter en Ligue 1."

Évidemment, quand tu regardes d’un point de vue budgétaire, et Walid l’a très justement dit, aujourd’hui des clubs comme Saint-Étienne devaient faire l’ascenseur, devaient remonter en Ligue 1. Je parle souvent des stades, je parlais de l’ancien stade de l’AMM Arena, mais Geoffroy-Guichard, c’est un stade qui est exceptionnel. Il y avait tout qui était réuni aujourd’hui pour pouvoir justement faire une bonne saison et remonter en Ligue 1.

Mais voilà, aujourd’hui Le Mans a été plus fort sur l’ensemble de la saison. Je pense qu’il faut savoir tirer notre chapeau et reconnaître à quel point Le Mans FC a été efficace, et surtout flamboyant. Et voilà, maintenant il reste les barrages.

Saint-Étienne est sur une pente positive, c’est-à-dire qu’ils ont quand même eu les résultats avec eux, donc à voir ce que ça va donner. Déjà, ce n’est jamais facile les barrages, on ne sait jamais. Mais c’est vrai qu’en règle générale, tu sais que si jamais ils accèdent aux barrages de Ligue 1, et vont jusqu’au bout, c’est que le club de Ligue 1 est dans une dynamique un peu négative, tandis que le club de Ligue 2 est dans une dynamique positive, donc on va voir ce que ça va donner."

"Sur la dynamique, la Ligue 2 arrive souvent à avoir un peu moins de pression…"

Walid Acherchour : "Il me semble que la saison dernière, Metz avait battu Reims, avec le show de Gauthier Hein. Il me semble que Saint-Étienne, quand il remonte, remonte en sortant Metz aussi en barrage. Et je crois même qu’Auxerre, l’année où l'ASSE redescend deux ans avant, à Geoffroy-Guichard, gagne lors d’une séance de tirs au but où ça part en vrille. C’est Auxerre de Furlan, il me semble, qui monte aussi. Donc sur la dynamique, la Ligue 2 arrive souvent à avoir un peu moins de pression…"

Maxime Chanot : "Il y a de ça, et puis encore une fois, tu restes sur une saison qui est en règle générale positive. C’est plutôt l’inverse quand tu descends de Ligue 1. Après, Saint-Étienne, je ne sais pas s’ils sont dans cet état d’esprit, parce qu’ils ont quand même loupé le coche de la deuxième place. Il faut rappeler quand même que ce sont 24 millions d’euros dépensés sur le marché des transferts pour Saint-Étienne. En Ligue 1, tu as énormément de clubs qui n’ont pas dépensé cet argent-là."