Derrière le calme apparent du mercato, l’AS Saint-Étienne continue de transformer en profondeur son organisation. Sous l’impulsion d’Ivan Gazidis, Président de l'ASSE, le club vit une restructuration d’envergure.

Une refonte stratégique pour l'ASSE

Depuis son arrivée en juin 2024, Ivan Gazidis, épaulé par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, a posé les bases d’un nouveau projet pour l’AS Saint-Étienne. Leur méthode ? Observer, auditer, analyser… avant d’agir. C’est dans cette logique que plusieurs audits ont été menés ces derniers mois, notamment sur le centre de formation et la cellule de performance.

Attendues, les premières décisions concrètes n’ont pas tardé à suivre. Au printemps, une vaste campagne de recrutement a été lancée. Côté cellule de recrutement, Pedro Ferreirinha, Alexandre Lousberg, Freddy Ferreira, Guillaume Leleu et Uli Schier sont venus renforcer un secteur clé dans la stratégie sportive des Verts.

Des profils venus des plus grands clubs européens

Du côté de la préparation physique et de la performance, Benjamin Guy a été remercié. Il a été remplacé par une équipe de spécialistes internationaux : David Tivey, Calum Daley et surtout Donough Holohan, nommé directeur de la performance. Ce dernier, passé par Manchester City, incarne l’ambition de l’ASSE de se structurer selon les standards des meilleurs clubs européens.

Tous ces profils partagent un point commun : des expériences solides dans des clubs prestigieux comme Porto, Dortmund, Chelsea ou encore City. L’ASSE a puisé dans le très haut niveau pour construire son futur.

L’ASSE recrute un psychologue du sport formé à Chelsea et Brighton

La transformation ne s’arrête pas là. Selon nos dernières informations, le club stéphanois a également renforcé son encadrement mental. Le Dr Foivos Papastaïkoudis a rejoint récemment l’AS Saint-Étienne au poste de 1st Team Performance Psychologist. Passé par les académies de Chelsea FC (2016-2022) et de Brighton & Hove Albion (2022-2025), il possède un CV impressionnant.

Consultant indépendant depuis 2020, il a accompagné des champions européens et de jeunes talents vers le plus haut niveau. Sa venue à Saint-Étienne illustre la volonté du club de mettre la santé mentale et la performance cognitive au cœur de son projet.

Il s’agit d’un retour à un poste stratégique, resté a priori vacant depuis le départ de Jeannette Lyonnet en 2023 vers l’AS Monaco. Elle avait occupé cette fonction entre 2017 et 2023, dans une période pourtant moins structurée que celle qui se dessine aujourd’hui.

Kilmer Sport pose les fondations d’un club moderne

Avec ce recrutement de haut niveau, Kilmer Sport confirme sa volonté de structurer le club à tous les niveaux. Le travail invisible, celui des coulisses, est en train de transformer en profondeur l’AS Saint-Étienne. L’arrivée du Dr Papastaïkoudis, psychologue du sport reconnu à l’international, en est une nouvelle preuve.

Plus discret que le recrutement de joueurs, ce chantier de fond pourrait bien être le plus déterminant pour l’avenir du club. Il faudra toutefois également se renforcer sur le terrain car c'est bien là que l'ASSE sera attendue dès le 8 aout.