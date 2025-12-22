Le PSG féminin a été lourdement sanctionné par la FFF. Trois matchs perdus sur tapis vert, dont un face au Havre. Résultat : l’ASSE se retrouve en position très délicate au classement.

La sanction est historique. Et ses effets collatéraux pourraient être graves pour l’AS Saint-Étienne (ASSE) féminine. À cause d’un problème administratif lié à la joueuse Florianne Jourde, le PSG perd trois matchs sur tapis vert, dont un face au Havre. Ce dernier récupère trois points inespérés, et l’ASSE, lanterne rouge, voit l’écart avec le 10e grimper potentiellement à six unités.

Une sanction rare… mais lourde de conséquences pour les Vertes

La décision de la FFF fait parler. Le PSG se voit retirer 9 points en D1 Arkema pour avoir aligné une joueuse non correctement qualifiée. Si Paris a annoncé faire appel, les points sont pour l’instant attribués à ses adversaires : Strasbourg, Fleury et surtout… Le Havre.

Ce dernier passe de 5 à 8 points et pourrait donc s’éloigner définitivement de la zone rouge. Pour l’ASSE, c’est une mauvaise nouvelle majeure. Les Vertes, déjà en grande difficulté, restent coincées à 5 points. À la trêve, elles sont dernières, et les deux dernières places sont synonymes de relégation. Plus sérieuse face à Dijon, elles se sont encore inclinés ce week-end (0-1).

L’ASSE punie sans jouer

Saint-Étienne n’a pas bénéficié de cette sanction, contrairement à son concurrent direct. Résultat : le classement s'avère relativement faussé et l’ASSE est la grande perdante de cette affaire administrative.

Si l’appel du PSG n’aboutit pas, les Vertes devront combler un écart de six points avec Le Havre pour se sauver. Un gouffre, compte tenu de la dynamique actuelle et de la difficulté du championnat.

Ce scénario confirme une saison cauchemardesque pour l’ASSE féminine. Dernières au classement, en panne de confiance, et désormais désavantagées par des décisions extérieures. Il faudra un exploit pour se maintenir.

