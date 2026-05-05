Ça y est, on y est : c'est le tout dernier match de la saison 2025-2026 d'Arkema Première Ligue. Une rencontre de la plus haute importance pour l'ASSE, dernière du championnat, mais qui a encore l'opportunité de se maintenir. Pour cela, il faudra absolument s'imposer face à Fleury, ce mercredi à 17h.

La 22e journée d'Arkema Première Ligue va être déterminante pour la course au maintien. L'ASSE de Yannick Chandioux s'apprête à accueillir Fleury, actuel 5e du championnat. Le coach de l'ASSE a prévenu dès la semaine dernière, c'est la dernière chance. "Au-delà de nos adversaires, il faut être en capacité de gagner face à Fleury pour continuer d’espérer."

Plus rien à calculer pour l'ASSE

Plus mauvaise attaque d'Arkema Première Ligue avec 10 buts inscrits en 21 journées, l'ASSE va devoir être très inspirée sur cette dernière rencontre. La victoire est tout simplement obligatoire, il n'y a pas à réfléchir. Tout autre scénario ne permettrait pas de se maintenir. En effet, les Vertes comptent 12 points au classement et sont lanternes rouges. Devant, Montpellier et Lens ont 15 points. Ces deux équipes affronteront les deux meilleures équipes d'Arkema Première Ligue : l'OL Lyonnes pour Montpellier et le Paris FC pour Lens.

En cas de défaite de Lens et Montpellier et de victoire de l'ASSE, le classement pourrait évoluer. Le second critère étant le résultat des confrontations directes, on retrouve entre Saint-Étienne et Montpellier une égalité parfaite : 1 victoire partout. Il faut alors regarder le nombre de buts marqués, 4 pour l'ASSE, 3 pour Montpellier : avantage aux Vertes !

Face à Lens, nouvelle égalité, de victoires et de buts marqués lors des confrontations directes ! Il faut alors se tourner vers le goal average. Actuellement, il est de -26 pour Lens et -27 pour l'ASSE... C'est très proche !

Il va de toute manière falloir gagner

Comme vous l'aurez compris, pour encore y croire, le seul moyen est de s'imposer. Yannick Chandioux devra être inspiré pour constituer son 11 de départ. L'ASSE devra absolument aller chercher son 4e succès de la saison. De l'autre côté, Fleury, actuellement 5e, souhaitera conserver sa place dans le top 5. Derrière, Dijon, 6e, compte 2 points de moins. Les Bourguignonnes seront également pleines de motivation, alors que le club pourrait bientôt disparaître... Ce qui pourrait d'ailleurs laisser une place supplémentaire en Arkema Première Ligue. Ce que l'on ne souhaite évidemment pas.