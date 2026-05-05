Après Rodez, deux joueurs de l'ASSE ont été avertis. Augustine Boakye a atteint les dix avertissements et va manquer un match, pendant que plusieurs coéquipiers sont toujours proches du seuil de la suspension automatique.

La défaite à Rodez n’a pas seulement coûté des points à l’ASSE. Elle a aussi alourdi le bilan disciplinaire de certains joueurs. Augustine Boakye a reçu un nouveau carton jaune, le dixième de sa saison (ndlr : le 11ème en réalité, mais celui reçu à Bastia a été annulé par la commission de discipline). Dans le même temps, Luan Gadegbeku a ouvert son compteur. Boakye est largement en tête avec dix avertissements. Derrière, Mahmoud Jaber et João Ferreira restent à six unités. Florian Tardieu et Ebenezer Annan suivent avec quatre cartons chacun.

Boakye va manquer un match, peut-être pas le bon...

La règle est simple. Tous les cinq cartons jaunes, un joueur est suspendu pour une rencontre. Avec dix avertissements, Augustine Boakye atteint donc un deuxième palier cette saison. Sa suspension est automatique, sous réserve de validation par la commission de discipline. Elle prendra effet à partir du mardi suivant la décision qui sera rendu ce mercredi par la commission de discipline. Concrètement, il devrait encore être disponible pour le prochain match face à Amiens, avant de purger sa sanction. Reste une incertitude importante. Si l’ASSE doit passer par les play-offs, son absence pourrait tomber au plus mauvais moment. Si le club valide une montée directe, cette suspension pourrait être repoussée au début de la saison prochaine. Pour le coup, alors que Montanier annonçait l'absence de son maître à jouer pour le week-end prochain, peut-être eut-il été mieux qu'il ait raison. L'absence de Boakye face à Amiens aurait été problématique, mais sa suspension pour un éventuel barrage de Ligue 2 ne le serait-elle pas davantage ?

Plusieurs joueurs de l'ASSE sous la menace

Derrière Boakye, plusieurs joueurs restent sous la menace d'une suspension. Florian Tardieu et Ebenezer Annan n’ont plus qu’un carton de marge avant une suspension. Un simple avertissement les priverait d’un match. C’est aussi une situation à surveiller pour le staff qui ne devrait toutefois pas faire appel à ces deux joueurs dans le onze de départ. Plus bas, Irvin Cardona et Abdoulaye Kanté comptent trois cartons. Ils restent un peu à distance, mais la tendance peut évoluer vite.

Il s'agira de rester vigilant et de ne pas se retrouver en sursis en cas de barrage de Ligue 2 et potentiellement de Ligue 1/Ligue 2. Le groupe de Montanier ne peut pas se permettre d'accumuler autant de blessés et d'y ajouter des suspensions...

Le classement des cartons pour la saison 2025/26