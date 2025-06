L’AS Saint-Étienne nourrit l’ambition de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. Pour réussir ce pari, les Verts devront se méfier d’un championnat de Ligue 2 toujours piégeux. Un défi d’autant plus grand que le club n’a jamais réussi à remonter immédiatement dans l’élite au XXIe siècle.

Reléguée à l’issue de la saison 2024-2025, l’AS Saint-Étienne évoluera en Ligue 2 pour l’exercice 2025-2026. Avec ses ambitions affirmées et l’appui de Kilmer Sports, le club ligérien s’avance comme l’un des candidats les plus sérieux à la montée. Sur le papier, l’ASSE devrait être l’équipe la mieux armée financièrement, un avantage qui pourrait peser lourd lors du mercato estival. Pour autant, ce statut ne garantit rien dans un championnat aussi exigeant.

L’ASSE n’est jamais remontée directement depuis plus de 60 ans

Si l’ASSE a peu fréquenté la Ligue 2 dans son histoire, elle n’a jamais su remonter immédiatement au cours du XXIe siècle. La dernière relégation en 2021-2022 avait entraîné deux saisons en Ligue 2, avant un retour éphémère en Ligue 1 d’un an seulement. Un enchaînement inédit dans l’histoire du club, qui jusque-là, avait toujours su se maintenir après une montée.

Au début des années 2000, les Verts avaient mis trois ans à retrouver l’élite après leur descente en 2001. C’est en 2003-2004 qu’ils décrochent le titre de champion de Ligue 2, notamment grâce à un but décisif de Damien Bridonneau.

Une période similaire s’était produite à la fin des années 1990 : reléguée en 1995-1996, l’ASSE avait frôlé la descente en National en 1996-1997 avant de remonter trois saisons plus tard.

Survenue peu après l’ère Roger Rocher et les déboires judiciaires du club, la saison 1983-1984 avait également plongé l’ASSE en deuxième division. Les Verts mettront alors deux saisons à regagner leur place parmi l’élite. Pour retrouver une montée directe dès la première année, il faut remonter à la saison 1962-1963 : reléguée l’année précédente, l’équipe remporte le championnat de France de seconde division, avant d’être champion de D1 dès la saison suivante.

Les Verts devront s’inspirer du FC Metz

Cela fait désormais 63 ans que Saint-Étienne n’a plus connu de remontée immédiate. Pour briser cette série, les Verts pourraient s’inspirer du FC Metz, passé maître dans l’art de l’ascenseur. Le club lorrain a réussi l’exploit de remonter directement à quatre reprises depuis 2015-2016, et à six reprises depuis le début du XXIe siècle. Depuis 2010-2012, Metz n’a plus enchaîné deux années consécutives en Ligue 2.

Le RC Strasbourg offre également un exemple à suivre, avec deux remontées immédiates réalisées en 2001-2002 puis en 2006-2007. Ces modèles démontrent qu’un retour express dans l’élite est possible… mais rarement une formalité.