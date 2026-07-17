.Gros plan sur une superbe initiative en dehors des terrains. Joshua Duffus, le jeune attaquant de l'ASSE, vient d'officialiser sur son compte Instagram un engagement fort en faveur de la santé mentale ! Il est ainsi devenu le nouvel ambassadeur de l'association Samaritans Croydon. Explications.

À l'approche de la journée de sensibilisation de l'association prévue le 24 juillet,Joshua Duffus a profité de sa notoriété pour faire passer un message touchant et mobiliser sa communauté.

« La santé mentale nous affecte tous »

Très fier d'endosser ce nouveau rôle, Joshua Duffus a partagé un message vibrant. Celui-ci a pour but de briser les tabous qui entourent encore trop souvent les difficultés psychologiques. Il s'est ainsi exprimé dans une vidéo publié sur Instagram.

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« Je suis honoré d'annoncer que je suis le nouvel ambassadeur de marque pour Samaritans Croydon. La santé mentale nous affecte tous. Parfois, les gens ont juste besoin de quelqu'un pour écouter, sans jugement, et c'est exactement ce que font les Samaritains, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Joshua Duffus a rappelé l'importance d'agir collectivement pour soutenir ceux qui traversent des moments sombres. « Je veux encourager tout le monde à se rappeler que personne ne doit faire face seul aux difficultés de la vie. Ensemble, nous pouvons aider à atteindre les gens avant qu'il ne soit trop tard. ». Un message essentiel qu'il ne faut jamais oublier.

Le défi des "24 minutes" pour la bonne cause, Joshua Duffus s'exprime !

En plus de ce parrainage, l'attaquant des Verts invite ses abonnés à participer activement à une campagne de solidarité lancée jusqu'au 24 juillet : le "24-Minute Challenge".

Le principe est simple et accessible à tous :

Prendre 24 minutes par jour pour pratiquer une activité que l'on aime (football, course à pied, musique, lecture, etc.).

Aider à récolter des fonds pour permettre à l'association de continuer à financer sa ligne d'écoute téléphonique vitale.