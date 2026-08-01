Arrivé cet été en provenance de Guingamp, Sohaib Naïr n'a pas éludé les questions les plus personnelles lors de sa première grande interview sous le maillot vert . Entre son ambition de porter l'ASSE vers la Ligue 1, sa fierté de défendre les couleurs de l'Algérie et un retour sans détour sur les blessures qui ont freiné ses débuts à Toulouse, le défenseur de 24 ans s'est livré avec une franchise rare sur son parcours, ses failles passées et la manière dont il a appris à mieux gérer son corps.

Sohaib Naïr (ASSE) : "Je n'ai pas eu le chemin classique. J'ai toujours dû aller chercher des choses. J'ai fait pas mal de clubs amateurs à Paris pour essayer de signer dans un club pro, j'arrivais dans tous les clubs où il y avait de la visibilité pour essayer d'être repéré. Ensuite à Toulouse je n'ai pas signé pro, ça n'a pas été concluant. Arrivé à Guingamp, je suis arrivé dans une posture amateur, une période où je ne voulais plus trop jouer au foot, je voulais tourner la page. Mon âge était passé, parce que c'est beaucoup une question de génération maintenant dans le foot : les 2002 ne passent pas, on passe aux 2003. Donc je me suis dit que mon tour était passé. J'ai fait une dernière année à Guingamp, je me suis dit « bon, j'y vais une dernière fois, je fais un an ». Et c'est là que c'est passé, j'ai signé professionnel à Guingamp."

Une fragilité qui a longtemps géné Naïr

Sohaib Naïr (ASSE) : "Ne pas passer pro au TFC ? Franchement, c'était le plus gros coup dur de ma carrière, parce qu'en termes de football je le méritais. Ensuite il y avait beaucoup de pépins physiques dus à ma croissance, que j'ai su, entre guillemets, gommer depuis un moment. Ça va beaucoup mieux, mais à Toulouse j'étais assez fragile quand même.

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J'ai eu ces problèmes-là parce que je ne savais pas me gérer, j'avais un petit manque de sérieux. Quand on est jeune, on n'a pas tout de suite cette maturité de se dire d'aller en soins, de faire de la récupération. J'étais beaucoup dans le surentraînement, parce que je suis de cette école-là : tu travailles, tu auras le fruit de la récompense du travail. Sauf que parfois le corps dit stop. Et c'était ça, entre guillemets, la justification de mes blessures : j'allais beaucoup dans le surentraînement et je n'avais pas assez de récupération. Arrivé à Guingamp, j'ai su recalibrer ça et j'ai eu beaucoup moins de blessures."

Problème réglé avant l'ASSE ?

Sohaib Naïr (ASSE) : "J'ai surtout relâché un peu. Avant c'était vraiment dans mon cœur, le foot, donc c'était vraiment au quotidien du travail. J'allais courir, je poussais des charges lourdes en pensant progresser, mais je n'étais pas très bien accompagné. Donc c'était une erreur de ma part, mais qui m'a permis de mieux connaître mon corps et de pouvoir enchaîner des saisons derrière."