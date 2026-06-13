Le feuilleton autour d'une éventuelle vente du FC Nantes refait surface. Cette fois, les déclarations de Dominique Armand et Olivier Tallaron, journalistes sur Canal+, donnent une nouvelle dimension au dossier. Selon lui, Waldemar Kita discuterait activement avec un potentiel repreneur.

Depuis plusieurs années, le nom de Waldemar Kita revient régulièrement dans les rumeurs de vente du FC Nantes. Mais les différentes pistes évoquées jusqu'ici s'étaient toutes heurtées à des démentis ou à l'absence d'accord concret. Cette fois, le discours semble différent.

Dans l'émission Late Football Club, Dominique Armand et Olivier Tallaron ont évoqué une situation qui aurait considérablement évolué ces dernières semaines. Le journaliste de Canal+ s'est montré particulièrement affirmatif : "Il discute avec un acheteur. Ce sont des discussions qui sont assez avancées et qui pourraient déboucher sur un temps assez court." Une petite "bombe" qui intervient quelques jours seulement après la relégation du FC Nantes en Ligue 2.

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Un propriétaire qui aurait changé de position

Selon Olivier Tallaron, Waldemar Kita ne serait plus dans la même logique qu'auparavant. "S'il trouve un acheteur à un tarif qui lui convient, il est prêt à lâcher le club."

Son confrère a immédiatement nuancé cette affirmation en rappelant qu'à plusieurs reprises, le dirigeant nantais avait refusé des propositions. Une observation à laquelle Tallaron a répondu sans détour : "Pendant un moment, il a eu des propositions qu'il a refusées. Il voulait garder le club. Là, il est au bout de la route et il est vendeur."

Si ces propos venaient à se confirmer, ils constitueraient un véritable changement de paradigme après près de vingt ans de présidence Kita.

Un contexte devenu particulièrement lourd

L'hypothèse d'un départ du propriétaire franco-polonais intervient dans un climat de forte défiance entre une partie des supporters et leur direction. Au fil des saisons, le FC Nantes s'est progressivement éloigné de ses standards historiques. Les changements d'entraîneurs à répétition, les choix sportifs contestés et les luttes récurrentes pour le maintien ont profondément marqué le club. Cette saison 2025-2026 s'est achevée par une relégation en Ligue 2, accentuant encore davantage le malaise.

Pour autant, le bilan de Waldemar Kita ne peut être résumé à cette seule instabilité. Malgré les critiques, il a régulièrement injecté des fonds personnels pour soutenir le club et assurer sa pérennité financière. C'est précisément ce qui nourrit aujourd'hui une forme de prudence chez certains observateurs.

Vers un nouveau chapitre pour le FC Nantes ?

Ces dernières années, plusieurs projets avaient déjà été évoqués. En 2024, des investisseurs liés à Trent Alexander-Arnold avaient été cités avant qu'un démenti ne soit formulé. En 2025, le Collectif Nantais avait également tenté de bâtir une offre de reprise estimée à 80 millions d'euros, sans succès. Cette fois, les propos tenus sur Canal+ laissent entendre qu'un dossier concret pourrait aboutir rapidement. Reste désormais à connaître l'identité du potentiel acquéreur et surtout son projet pour un club qui tentera de retrouver l'élite dès la saison prochaine. Après des années de tensions et d'incertitudes, le FC Nantes se trouve peut-être à l'aube d'un tournant historique.