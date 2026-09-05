Le départ de Lucas Stassin et celui de Djylian N’Guessan ont forcément laissé une place à prendre dans le secteur offensif de l’ASSE. Mais derrière les titulaires attendus (Cardona, Ballo, Duffus voire Davitashvili), plusieurs jeunes pousses pourraient profiter de cette nouvelle donne. Marten-Chris Paalberg, Lamine Sonko, Mehdy Lutin et Lucas Reynaud sont notamment à suivre de près.

Les Verts ont perdu deux éléments offensifs qui avaient occupé une place importante la saison dernière. Cette situation oblige forcément le staff stéphanois à regarder vers d’autres solutions. Certaines sont déjà identifiées. D’autres restent encore à confirmer au niveau professionnel.

Parmi elles, plusieurs jeunes attaquants disposent d’arguments intéressants. Le plus attendu sera probablement Marten-Chris Paalberg. Mais l’Estonien devra encore patienter avant de pouvoir réellement prétendre à une place avec le groupe professionnel.

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Marten-Chris Paalberg, un talent à polir

Arrivé dans le Forez l’hiver dernier en provenance du JK Vaprus Pärnu, Marten-Chris Paalberg est l’un des profils les plus intrigants de la formation stéphanoise. À seulement 17 ans (il aura 18 ans en octobre), l’attaquant estonien possède déjà une expérience peu commune pour son âge.

Natif de Pärnu, il a effectué toute sa formation dans le club de sa ville avant de découvrir l’élite estonienne à seulement 15 ans. À 17 ans, il a surtout réalisé sa première saison complète avec l’équipe fanion. Son bilan parle pour lui : 15 buts inscrits et un triplé qui lui a permis de devenir le plus jeune attaquant à réaliser une telle performance dans le championnat estonien.

Ses prestations lui ont également ouvert les portes de la sélection nationale. Après avoir évolué avec les différentes équipes de jeunes de l’Estonie depuis l’âge de 14 ans, Paalberg a été appelé pour la première fois avec les A par Jürgen Henn en octobre dernier.

Son arrivée à Saint-Étienne a toutefois été freinée par une blessure au genou. Le jeune attaquant doit aussi composer avec une réalité physique particulière. Du haut de son 1m88, il possède déjà un gabarit impressionnant, mais n’a pas encore terminé sa croissance. La charge de travail imposée à un footballeur professionnel doit donc être gérée avec précaution.

Paalberg a récemment repris l’entraînement collectif. Il devra néanmoins patienter encore plusieurs semaines avant de pouvoir retrouver le groupe professionnel. Il débutera logiquement avec la réserve et ne devrait pas jouer avec les professionnels avant la prochaine trêve internationale.

Lamine Sonko, la surprise qui monte

Un autre nom pourrait rapidement gagner en importance : Lamine Sonko. Recruté cet été en provenance de Jura Sud, l’attaquant sénégalais de 22 ans possède un profil qui a déjà séduit en interne.

Son arrivée n’a d’ailleurs pas été anodine. Selon nos informations, l’ASSE a versé une petite indemnité de transfert à Jura Sud pour récupérer un joueur qui était encore sous contrat. Une pratique assez rare pour un élément destiné dans un premier temps à évoluer avec la réserve.

Sonko n’a pas encore intégré le groupe professionnel. Il doit encore jouer avec la réserve ce week-end face au FC Riviera. Mais ses premières prestations donnent déjà des raisons d’être optimiste.

Le Sénégalais s’est notamment montré à son avantage lors du déplacement en Corse le week-end dernier. Avec Lucas Lavalée, il a été l’un des joueurs les plus en vue côté stéphanois.

Son profil pourrait donc devenir particulièrement intéressant dans les prochains mois. À 22 ans, Sonko dispose encore d’une marge de progression importante. Et surtout, il semble déjà capable de faire parler ses qualités au niveau de la réserve.

Lutin et Reynaud, deux autres profils à surveiller

L’ASSE possède également d’autres solutions dans ses rangs. Mehdy Lutin fait notamment partie des joueurs susceptibles de profiter de la situation.

L’attaquant de la génération 2008 a signé son premier contrat professionnel en juin dernier. Il avait réalisé la préparation estivale avec le groupe professionnel et apparaissait régulièrement dans les convocations avant de se blesser juste avant le début du championnat de Ligue 2.

Son profil correspond aux besoins d’une attaque organisée avec deux pointes. Rapide, capable d’attaquer la profondeur et de prendre les espaces, Lutin possède des qualités recherchées par le staff. Son retour pourrait donc lui permettre de retrouver progressivement une place dans les plans de l’équipe première.

Enfin, Lucas Reynaud mérite également d’être surveillé. Arrivé en provenance du Stade Brestois, il fait partie de ces joueurs récupérés en post-formation sur lesquels le club stéphanois semble miser.

Le jeune attaquant avait notamment participé au match disputé face aux Glasgow Rangers avec plusieurs autres jeunes du club. Il n’a pas encore été décisif en compétition officielle avec la réserve, mais il s’était distingué lors du tournoi de Ploufragan en inscrivant deux buts.

L’ASSE dispose donc de plusieurs cartes offensives à faire émerger. Paalberg représente le pari sur un jeune talent déjà performant en Estonie. Sonko pourrait être la surprise venue de la réserve. Lutin possède un profil de profondeur intéressant, tandis que Reynaud reste un joueur à potentiel à suivre.

Et si la véritable bonne surprise de la saison venait finalement de l’un de ces jeunes attaquants ?