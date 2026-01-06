L'ASSE disputait ce samedi à 20h, son premier match de l'année 2026. Le premier match de la phase retour. Les stéphanois ont été tenus en échec (0-0) en terres mancelles. Voici l'inside du club qui retrace la semaine d'entraînement et le match.

Après une fin d’année 2025 compliquée, l’AS Saint-Étienne entamait 2026 face à un adversaire redoutable : Le Mans, invaincu depuis plus de trois mois et à égalité de points avec les Verts avant le coup d’envoi. Malgré ce contexte délicat, les Stéphanois livrent une prestation très solide, malheureusement sans récompense au tableau d’affichage.

Dès les premières minutes, Saint-Étienne impose un rythme élevé et prend clairement le contrôle de la rencontre. À la 8e minute, Stassin se présente seul dans la surface après une passe inspirée d’El Jamali, mais manque le cadre de peu. Le scénario se répète à la 27e minute : parfaitement servi par Eymard nouveau pro, l’attaquant belge voit encore sa tentative frôler le poteau. Dominateurs mais inefficaces, les Verts s’exposent à une réaction mancelle. À la 32e minute, Larsonneur doit sortir une parade décisive face à Robin pour préserver le score. Le portier du Mans, Kocik, lui répond quelques minutes plus tard en détournant une frappe dangereuse de Davitashvili.

La seconde période démarre sur les mêmes bases. Sainté continue d’attaquer, multiplie les situations dangereuses, mais se heurte systématiquement à un Kocik impérial. Stassin, Miladinovic puis Tardieu passent tour à tour tout près de l’ouverture du score. En fin de match, Le Mans frôle même le hold-up sur corner, sans succès.

Malgré une domination nette et un match intense, les Verts repartent frustrés avec un nul 0-0, symbole d’un cruel manque d’efficacité.

Les voeux 2026 des joueurs de l'ASSE

Paul Eymard : "Qu'est ce qu'on peut me souhaiter pour 2026 ? Une bonne santé et la montée en Ligue 1"

Zuriko Davitashvili : "Avant toute chose, je veux monter en Ligue 1 et après une bonne santé"

Irvin Cardona : "De faire une bonne fin de saison, de réussir nos objectifs et la santé pour la famille, ma petite, tout le monde."

Ben Old : "La santé, gagner des matchs et monter en ligue 1"

Mickaël Nadé : "Je veux juste une montée, juste ça et après la santé"