Buteur face à Montpellier (3-1), Maxime Bernauer semble particulièrement épanoui dans sa relation avec Ian Cathro. Le défenseur de l’ASSE apprécie autant les principes de jeu du technicien écossais que ses qualités humaines. Avec cinq victoires en cinq journées, tous les voyants sont au vert pour les Verts. Il s’est confié à L’Équipe.

La Ligue 2 n’en est qu’à sa sixième journée, mais Maxime Bernauer a peut-être déjà inscrit l’un des buts de la saison. Samedi dernier, face à Montpellier, le défenseur stéphanois a fait chavirer Geoffroy-Guichard. Servi par un centre d’Irvin Cardona, il a signé une superbe volée pour ouvrir le score juste avant la pause (41e). Un geste aussi précis que spectaculaire dans une rencontre jusque-là plutôt terne.

Bernauer, lui, a savouré pleinement cet instant. Le sourire aux lèvres, il a longuement célébré ce but qui restera forcément comme l’un des moments forts de son début de saison. Passionné de football et particulièrement attaché au jeu, le joueur de l’ASSE se réjouit surtout de sa rencontre avec Ian Cathro.

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Au point même de ressortir un petit carnet dans lequel il prend des notes. Un outil qui pourrait lui être utile un jour s’il décide de se lancer à son tour dans une carrière d’entraîneur. « Quand on a une connexion comme ça avec un coach, qu’on est autant stimulé intellectuellement chaque jour, ça donne envie de noter des choses », explique-t-il.

Le Stéphanois ne tarit pas d’éloges sur son entraîneur. « Je pense que c’est quelqu’un de très, très intelligent, qui arrive à cerner très facilement les hommes et les joueurs. Il a une facilité d’adaptation pour tirer le maximum du potentiel de chacun assez rapidement. »

Maxime Bernauer séduit par les méthodes de Ian Cathro

Sur le terrain aussi, Bernauer apprécie les méthodes de Ian Cathro. Le technicien écossais impose des principes précis et modernes, tout en laissant une certaine liberté à ses joueurs pour exploiter leurs qualités.

« Dans le jeu, il a ses principes et c’est très moderne, très pointilleux. Et humainement aussi, c’est brillant », poursuit le défenseur stéphanois.

Cette relation semble également contribuer à sa polyvalence. Formé au poste de défenseur central et régulièrement utilisé comme latéral droit, Bernauer a cette saison découvert le poste de milieu défensif. Il a même dépanné au poste d’arrière gauche.

Une polyvalence que Ian Cathro semble vouloir exploiter au maximum. Bernauer assure pour sa part être à l’aise à plusieurs postes. « Je suis à l’aise partout », reconnaît-il.

Mais cette capacité à évoluer à différents endroits du terrain ne signifie pas que son entraîneur lui demande de se fondre dans un rôle précis. Au contraire, le joueur apprécie la liberté qui lui est accordée pour exprimer ses qualités.

« Parce que le coach a aussi l’intelligence de nous laisser jouer sur nos points forts. Il ne va pas me demander de jouer comme un latéral classique, par exemple », détaille-t-il.

Avec cinq succès en cinq rencontres et un groupe qui semble pleinement adhérer aux méthodes de Ian Cathro, l’ASSE réalise un début de saison parfait. Et Maxime Bernauer semble, lui aussi, avoir trouvé un cadre idéal pour exprimer tout son potentiel.