Ce samedi, l'ASSE affrontait le leader de Ligue 1, le PSG. Un véritable épouvantail pour une équipe stéphanoise engagée dans une lutte pour son maintien. Alors que les Verts avaient offert un très beau visage au Parc des Princes en janvier dernier (défaite 1-2), tout le monde était curieux d'observer le comportement des hommes d'Horneland face au bourreau de Liverpool en Ligue des Champions. Résumé de la rencontre...

Dans un stade Geoffroy-Guichard en fusion, l’AS Saint-Étienne a réalisé une entame de match tonitruante face au Paris Saint-Germain. Les Verts, bien en place défensivement et agressifs dans le pressing, ont rapidement pris l’ascendant sur leurs adversaires. Dès la 9e minute, Lucas Stassin a fait chavirer le Chaudron en ouvrant le score d’une superbe tête décroisée, à la réception d’un centre millimétré de Davitashvili. Ce but récompensait une domination stéphanoise marquée par une possession bien maîtrisée et une intensité supérieure à celle du PSG.

L'ASSE surprend le PSG !

Les hommes de Luis Enrique, privés de plusieurs cadres laissés sur le banc, ont peiné à imposer leur jeu. Malgré des tentatives de Barcola et Kvaratskhelia sur les ailes, Paris s’est heurté à une défense bien regroupée et à un Larsonneur vigilant dans les cages stéphanoises. À la 39e minute, une erreur de relance de la défense des Verts a offert une opportunité en or à Gonçalo Ramos, mais l’attaquant portugais a manqué le cadre.

Finalement, le PSG est revenu au score sur un fait de jeu litigieux. À la 41e minute, Tardieu a tenté un dégagement dans sa surface, mais a heurté le pied de Ramos. L’arbitre, sans hésitation, a désigné le point de penalty. L’attaquant parisien s’est chargé de la transformation et a trouvé la lucarne droite de Larsonneur, parti du mauvais côté. Un coup dur pour Saint-Étienne, qui avait jusque-là contenu les assauts parisiens avec brio.

À la pause, les deux équipes se quittent sur un score de parité (1-1). Une deuxième mi-temps s’annonce intense, avec un PSG qui devra hausser son niveau de jeu pour espérer l’emporter, tandis que Saint-Étienne tentera de poursuivre sur sa belle dynamique et créer l’exploit.

Le PSG anéanti l'ASSE en seconde période !

Le PSG est revenu des vestiaires avec de nouvelles intentions et a rapidement pris l'ascendant. Après le but de Kvaratskhelia, Désiré Doué a inscrit un doublé (53', 66'), mettant à mal la défense stéphanoise sur des percées incisives. João Neves a lui aussi participé à la démonstration en marquant à la 62e minute, suite à une belle action initiée par Fabian Ruiz et Barcola. L'ASSE, malgré un penalty obtenu par Stassin (70’), a vu la décision être annulée après consultation de la VAR.

Mbaye scelle le festival parisien

Largement dominateur, Paris n'a pas relâché la pression. Bradley Barcola, omniprésent sur son côté, a failli aggraver la marque à la 77e minute, mais sa frappe enroulée a heurté la barre transversale. Finalement, en toute fin de rencontre (90'), Ibrahim Mbaye a conclu un beau mouvement collectif initié par Mendes et Barcola, scellant ainsi le score à 6-1 en faveur des Parisiens. L'ASSE, qui a montré de bonnes intentions en début de match, n’a pas pu rivaliser face à un PSG d’une efficacité redoutable. Une défaite lourde, qui rappelle l'écart entre les deux formations.