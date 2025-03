À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et le PSG (1-6), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Désiré Doué (Joueur du PSG) : "La première mi-temps n'a pas été bonne pour nous. On a encaissé un but rapidement, mais le plus important, c'est qu'on ait su se ressaisir en deuxième mi-temps, jouer notre football, et repartir avec la victoire. C'est super."

"Je suis très content de ce qui se passe, mais ce n'est que le début de grandes choses, je l'espère. Je vais continuer à travailler et à garder cette envie de jouer tout en donnant le maximum pour l'équipe.

Me comparer à Neymar ? Neymar a eu une carrière exceptionnelle. Moi, je suis là où j'en suis. Comme je l'ai dit, je vais continuer à travailler. Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer."

Lucas Hernandez (Joueur du PSG) : "Je pense que c’est surtout lors des 20-25 premières minutes que nous avons eu du mal à entrer dans le match. Saint-Étienne a très bien commencé et nous a mis en difficulté. On manquait de repères, notamment dans les duels en un contre un, où ils faisaient souvent la différence, que ce soit d’un côté ou de l’autre. Ensuite, le coach nous a parlé pendant la première mi-temps, il nous a donné deux ou trois consignes, et à la pause, on a su rectifier le tir."

Lucas Hernandez (PSG) : "St-Etienne a très bien démarré ce match"

"En deuxième mi-temps, on a fait la différence et on a appliqué ce qu’on aurait dû faire dès le début. Mais le plus important, c’est de continuer à enchaîner les victoires et les bonnes performances.

Le coach gère très bien la situation. On a un groupe très solide, et chaque joueur est prêt à être titulaire à tout moment. À chaque match, peu importe qui est sur le terrain, il répond présent, et c’est ce qui fait notre force.

Une fois qu’on sera arrivés au bout, on espère déjà être champions. On réalise une saison incroyable.

On est tous très heureux d’avoir un président comme le nôtre. Il mérite tout ce que nous sommes en train d’accomplir avec ce club, et on espère pouvoir lui offrir de nombreux titres cette saison."

Pierre Ekwah (ASSE) : "Juste être plus consistants sur l'ensemble du match"

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "Ils ont bien entamé la deuxième mi-temps, ce qui nous a mis en difficulté. Ensuite, on a fait quelques erreurs, et face à Paris, on sait très bien qu'on les paye cash, directement.

Ce sont des leviers. Je pense qu'à domicile, on est plutôt solides. Il faut juste être plus consistants sur l'ensemble du match, pas seulement en première ou en deuxième mi-temps. D’un autre côté, il faut aussi maintenir cette constance semaine après semaine sur nos points forts."

Lucas Stassin (Joueur de l'ASSE) : "Sur le premier but, je vois Zuriko déborder sur la ligne, alors je me place derrière le défenseur. Il fait un bon centre, et j'arrive à bien croiser ma frappe. Mais j’ai aussi raté deux autres occasions après. Moi, je retiens surtout celles que j’ai manquées, car j’aurais peut-être pu changer le cours du match.

Les supporters sont toujours là pour nous, ils ont été incroyables ce soir. On aurait aimé leur offrir au moins un point pour les remercier."

Lucas Stassin (ASSE) : "Les supporters sont toujours là pour nous"

"En deuxième mi-temps, on a fait trop d’erreurs dans nos relances, et ça nous a coûté cher. C’est là qu’on voit la différence avec les grandes équipes qui jouent la Ligue des champions : elles ne pardonnent pas, elles punissent immédiatement. Ensuite, elles ont enchaîné et nous, on a un peu baissé les bras. Mais il faut souligner que notre première mi-temps a été très bonne, on a mis de l’agressivité et on a montré qu’on savait poser des problèmes.

Je me sens bien, j’essaie d’aider l’équipe au maximum et je suis récompensé par des buts. Je suis content, et j’espère continuer à marquer pour aider le groupe.

Comme tout joueur, on aspire tous à évoluer au plus haut niveau. Comme je l’ai déjà dit, cette équipe joue la Ligue des champions, et pour n’importe quel joueur, c’est un rêve d’évoluer dans un grand club.

Il y a de la frustration, car je trouve que le score est un peu sévère au vu du match. Mais bon, c’est terminé maintenant. Il faut se tourner vers les 16 matchs restants et tout donner pour assurer le maintien du club."