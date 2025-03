Première étape des huit restantes dans ce championnat de ligue 1 version 2024-2025, la course au maintien offre un suspens total. Quatre équipes espèrent ne pas terminer dans les deux dernières marches synonymes de relégation directe. À 17h ce samedi, le stade de Reims affrontait l'Olympique de Marseille. Résumé de la rencontre.

Après un début de saison de qualité avec 14 points en sept journées, le stade de Reims vit une saison bien plus délicate. Ayant seulement récolté 9 points lors des 19 journées suivantes, ils sont désormais dans une course au maintien en Ligue 1 avec Montpellier, Le Havre et l'ASSE.

Avec 23 points au compteur, les rémois sont 15e, première place qui permet de s'assurer une saison supplémentaire en Ligue 1. C'est surtout le nombre de points qu'obtient le club depuis plusieurs mois qui inquiètent. Sans victoire en 2025, la dernière victoire remonte au 10 novembre 2024. De quoi créer un manque de confiance et une tension au sein d'un effectif qui s'est vu retirer deux de ses meilleurs éléments cet hiver (Agbadou et Munetsi).

La ligue 1 et ses surprises

Durant le match aller joué au stade vélodrome, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de 2-2. Un bon résultat pour les joueurs de Luka Elsner à l'époque. Aujourd'hui, les joueurs de Samba Diawara voulaient gratter des points face à l'une des meilleures oppositions du championnat.

Alors que les olympiens dominent la première mi-temps, c'est Reims qui va ouvrir le score grâce à Nakamura qui profite des largesses défensives de l'OM. 1-0, c'est le score à la pause. De Zerbi tente de sonner la révolte mais les rémois vont marquer à deux reprises. Les joueurs de Diawara sont cliniques et vont s'offrir une victoire de prestige. Bien que Marseille réduise l'écart par l'intermédiaire de Valentin Rongier, Reims va tout de même s'imposer et prendre 3 points précieux dans la course au maintien. Une très mauvaise nouvelle pour l'ASSE...