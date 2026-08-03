C'est enfin l'heure du grand retour aux affaires pour l'ASSE. Après avoir bouclé leur préparation estivale sur une note très positive avec deux succès consécutifs (4-0 contre Lausanne puis 4-3 ce samedi face à Venise), les Stéphanois entrent dans le vif du sujet. Avec l'objectif de viser la montée directe, l'ASSE se projette vers la première journée de Ligue 2 BKT

Le club stéphanois a dévoilé le programme détaillé de cette semaine décisive du 3 au 9 août 2026. Pour aborder cette première journée dans les meilleures dispositions, le staff d'Ian Cathro a choisi de monter en puissance tout au long de la semaine. Mais la véritable grande nouvelle pour le Peuple Vert réside dans l'ouverture des portes du Centre sportif Robert-Herbin.

Enfin le grand retour du public à l'Étrat !

Depuis le début de la préparation estivale, l'accès au centre d'entraînement était totalement fermé aux supporters en raison de travaux entrepris sur le site. Une contrainte qui avait privé le public stéphanois de toute proximité avec ses joueurs durant tout l'été. Ce jeudi 6 août à 10h30 marque donc la fin d'une longue attente : l'entraînement de l'ASSE sera officiellement ouvert au public ! Ce sera la toute première occasion de la saison et la seule de la semaine de venir encourager les joueurs avant le grand départ pour le Doubs.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

La journée de jeudi sera d'ailleurs particulièrement chargée pour l'ASSE. Le coach stéphanois se présentera devant la presse pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Dans le même temps, la section féminine mettra le cap sur Le Chambon-sur-Lignon pour démarrer son stage de préparation estival.

Le programme de la semaine du 3 au 9 août de l'ASSE